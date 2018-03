Trump tror Nord-Korea er oppriktige

– Jeg tror at de er oppriktige, jeg håper at de er oppriktige, sier Trump.

– Jeg tror også at de er oppriktige som følge av sanksjonene og det vi gjør i forhold til Nord-Korea, sier Trump, som legger til at Kina har vært til stor hjelp.

I en Twitter-melding tidligere tirsdag advarte imidlertid Trump mot overdreven optimisme.

– Mulig framgang gjøres i samtalene med Nord-Korea. For første gang på mange år er det blitt gjort en ordentlig innsats fra alle parter. Verden følger med og venter! Det kan være falsk håp, men USA er klar til å stå løpet ut, uansett hvilken vei det bærer!

Skepsis

USAs nasjonale etterretningssjef Dan Coats var også skeptisk til utspillet fra Nord-Korea.

– Kanskje er dette et gjennombrudd. Jeg tviler sterkt på det, sa Coats under en høring i Senatet, der han kalte Nord-Koreas leder Kim Jong-un utspekulert.

Heller ikke visepresident Mike Pence fester stor lit til nordkoreanernes vilje til å forhandle om atomnedrustning.

– Alle muligheter er på bordet og vår holdning til regimet endrer seg ikke før vi ser troverdige, kontrollerbare og konkrete beviser for atomnedrustning, sa han.

Formidlet utspill

Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren til Sør-Koreas president Moon Jae-in, Chung Eui-yong, besøkte tirsdag Nord-Korea, og det var han som formidlet det nye utspillet fra ledelsen i Pyongyang.

Ifølge Chung ser Nord-Korea ingen grunn til å være i besittelse av kjernefysiske våpen dersom landet får de nødvendige sikkerhetsgarantier.

Nord-Korea er også villige til å forhandle med USA om en normalisering av forholdet mellom de to landene, og for å diskutere mulig atomnedrustning, opplyste Chung videre.

Ifølge ham lover ledelsen i Pyongyang også å innstille alle kjernefysiske og ballistiske tester dersom USA går med på samtaler.

Toppmøte

Nordkoreanerne forsikret videre at de verken skal bruke konvensjonelle eller kjernefysiske våpen mot Sør-Korea, sa Chung.

– Sør- og Nord-Korea er enige om å gjennomføre et tredje toppmøte i Panmunjom i slutten av april, sa Chung etter sitt møte med Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

I tiden fram mot toppmøtet skal det åpnes en direkte telefonlinje mellom de to lands ledere.

– Sør og nord er enige om å etablere en direktelinje mellom de to lederne for å dempe den militære spenningen og for å sikre tett koordinering. De er også enige om å holde den første telefonsamtalen før det tredje toppmøtet finner sted, sa Chung.

– Settes på prøve

Forskeren Niklas Swanström, som er tilknyttet Institutet för sikkerhets- och utvecklingspolitik i Sverige, tror utspillet fra Nord-Korea kommer som følge av det internasjonale sanksjonspresset.

Han tror dialogen kommer til å bryte sammen flere ganger underveis, og at kompliserte spørsmål kan skape problemer.

– Men at man starter prosessen og forsøker å komme seg videre er positivt. Jeg tror at vi kommer til å se møter mellom nordkoreanere og amerikanere, og møter i Europa og i resten av verden, der nordkoreanerne deltar i ulike dialoger, sier han til TT.

Avventende

– Dette utspillet vil sette USAs strategi på en hard prøve. Strategien er å presse Nord-Korea i kne med sanksjoner og militære trusler. I sin tale om rikets tilstand nevnte ikke president Donald Trump diplomati en eneste gang, sier NUPI-forsker Sverre Lodgaard til NTB.

Nå er han spent på hva Trump vil svare, og han tør ikke komme med noen spådommer.

– Hvor langt samarbeidet mellom nord og sør kan gå, avhenger av den amerikanske reaksjonen. Derfor er det viktig for prosessen at man får USA i tale.