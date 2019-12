Dette hendte i verden i 2019

Dette var året da sinte og frustrerte mennesker samlet seg til masseprotester på flere kontinenter, IS tilsynelatende ble bekjempet, og det skulle vise seg vanskelig å få gjennomført brexit. Og i USA går det mot riksrett mot Donald Trump.

Nancy Pelosi, lederen av Representantenes hus, kunngjør i september at det skal startes riksrettsgranskning av president Donald Trump. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Januar:

1. januar: Romsonden New Horizons passerer stein- og isklumpen Ultima Thule helt i ytterkanten av vårt solsystem.

2. januar: Åtte mennesker mister livet da en vogn blåser av et godstog og treffer et passasjertog på Storebæltsbroen i Danmark.

6. januar: Saudiarabiske Rahaf Mohammed al-Qunn (18) blir holdt igjen på flyplassen i Bangkok etter å ha fortalt at hun har flyktet fra familien i Saudi-Arabia. Etter flere dager med intens diplomatisk tautrekning innvilges hun asyl i Canada.

15. januar: 21 mennesker blir drept og 28 såret i et selvmordsangrep mot et hotell- og kontorkompleks i Nairobi. Islamistgruppa al-Shabaab sier den står bak.

18. januar: Over fire måneder etter valget kan Socialdemokraternas Stefan Löfven danne ny regjering i Sverige.

23. januar: Venezuelas opposisjonsleder Juan Guaidó erklærer seg som landets midlertidige president, noe sittende president Nicolás Maduro avviser.

25. januar: 248 mennesker omkommer da en demning ved en jerngruve brister i Brasil.

28. januar: Israel fornyer ikke mandatet til den norskledede observatørstyrken TIPH i Hebron. Observatørstyrken må dermed forlate byen på den okkuperte Vestbredden etter over 20 års tilstedeværelse.

Februar:

1. februar: USA trekker seg formelt fra nedrustningsavtalen INF. Én måned etter gjør Russland det samme.

12. februar: Den mexicanske narkobaronen Joaquin «El Chapo» Guzman (61) blir kjent skyldig i narkotikaforbrytelser i en domstol i New York. I juli dømmes han til livsvarig fengsel.

12. februar: Makedonia skifter navn til Nord-Makedonia etter en årelang navnestrid med Hellas.

14. februar: Minst 44 indiske soldater blir drept i et selvmordsangrep nær Srinagar i indiskstyrte Kashmir. Den pakistanske islamistgruppa Jaish e-Mohammed sier den står bak. Angrepet fører til opptrapping av den spente situasjonen i Kashmir.

16. februar: Den norske filmen «Ut og stjæle hester» vinner Sølvbjørnen for beste foto på filmfestivalen i Berlin.

20. februar: Den svenske storbanken Swedbank mistenkes for å være involvert i en omfattende hvitvaskingsskandale.

27.–28. februar: USAs president Donald Trump møter Nord-Koreas leder Kim Jong-un til toppmøte. Møtet avsluttes imidlertid brått og tidligere enn planlagt uten at de to kommer til enighet.

En brasiliansk soldat forsøker å slukke en brann i Amazonas. Verdens største regnskog har uvanlig mange branner i år. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Mars:

7. mars: Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort dømmes til tre år og elleve måneders fengsel for skatteunndragelse og banksvindel.

10. mars: 157 mennesker, deriblant norske Karoline Aadland, omkommer da et fly fra Ethiopian Airlines styrter kort tid etter avgang. Flyet er en ny 737 MAX 8-maskin fra Boeing, samme type fly som styrtet i Indonesia i 2018. De to ulykkene fører til at alle fly av denne typen settes på bakken inntil videre.

15. mars: En 28 år gammel høyreradikal mann bevæpnet med flere skytevåpen går til angrep på to moskeer i Christchurch på New Zealand. 51 mennesker blir drept.

16. mars: Over 1,5 millioner mennesker, de fleste ungdommer, deltar i klimamarsjer over hele verden inspirert av den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (16). Ut over året arrangeres det flere lignende aksjoner.

15. mars: 1.073 mennesker omkommer da syklonen Idai feier over Mosambik.

23. mars: Den kurdiske opprørsalliansen SDF erklærer endelig seier over IS etter en langvarig offensiv mot ekstremistgruppas siste tilholdssted Baghouz i Syria.

24. mars: Spesialetterforsker Robert Mueller har ikke funnet bevis for noe hemmelig samarbeid mellom Donald Trumps medarbeidere og Russland, ifølge et fire siders sammendrag av Muellers rapport som USAs justisdepartement offentliggjør.

29. mars: Dagen da Storbritannia opprinnelig skulle gå ut av EU, stemmer Parlamentet for tredje gang ned statsminister Theresa Mays brexitavtale som hun har forhandlet fram med EU. På EU-toppmøtet i april blir brexit utsatt til 31. oktober.

Notre-Dame-katedralen i Paris står i flammer 15. april. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

April:

2. april: Algeries president gjennom 20 år, Abdelaziz Bouteflika, går av etter flere uker med omfattende protester.

9. april: Benjamin Netanyahus parti Likud vinner knepent valget på ny nasjonalforsamling i Israel. Netanyahu lykkes imidlertid ikke med å danne regjering, og det lyses ut nyvalg i september. Heller ikke da lykkes det noen av partiene å danne regjering.

11. april: Etter nesten sju år i eksil i Ecuadors ambassade i London blir WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange pågrepet da ecuadorianske myndigheter opphever asylet han har hatt.

11. april: Hæren i Sudan tar makten i landet og avsetter mangeårig president Omar al-Bashir.

15. april: Notre-Dame-katedralen i Paris får store skader i en voldsom brann.

16. april: Byretten i Moskva dømmer Frode Berg til 14 års fengsel for spionasje. Berg velger å ikke anke dommen i håp om at han kan bli benådet.

21. april: Komikeren og skuespilleren Volodymyr Zelenskyj vinner presidentvalget i Ukraina med 73 prosent av stemmene.

21. april: 259 mennesker blir drept da flere selvmordsbombere angriper kirker og luksushoteller på Sri Lanka.

Mai:

1. mai: Japans nye keiser Naruhito (59) overtar etter sin far Akihito, som abdiserte dagen før.

4. mai: De verste kampene på Gazastripen siden 2014 blusser opp. Over 20 mennesker mister livet i israelske luftangrep mot den palestinske enklaven som svar på hundrevis av palestinske rakettangrep.

6. mai: Britene gleder seg over nyheten om at prins Harry og hertuginne Meghan har fått en sønn. Gutten får navnet Archie Harrison Mountbatten Windsor.

8. mai: President Donald Trump kunngjør at USA innfører nye sanksjoner mot Iran. Konflikten mellom de to landene tilspisser seg gjennom våren og sommeren etter at USA i fjor trakk seg fra den internasjonale avtalen om Irans atomprogram.

18. mai: Østerrikes innenriksminister Heinz-Christian Strache fra ytre høyre-partiet Frihetspartiet går av etter at gamle videoopptak avslører at han kommer med korrupsjonsforslag. Det fører til regjeringskrise som til slutt feller regjeringen.

23. mai: Indias statsminister Narendra Modi og hans parti BJP utropes som vinner av valget i India, verdens største demokrati.

23.–26. mai: Høyrepopulistiske partier samt grønne og liberale får økt oppslutning mens sosialdemokrater og konservative partier er taperne i valget på nytt EU-parlament.

Juni:

5. juni: Rød blokk vinner valget i Danmark, og Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet blir ny statsminister.

9. juni: Nærmere 1 million mennesker demonstrerer i Hongkong mot planene om en utleveringsavtale med Fastlands-Kina. Protestene fortsetter gjennom sommeren og høsten med krav om mer demokrati og at lovforslaget skrotes. Hongkongs leder Carrie Lam går etter hvert med på å forkaste lovforslaget.

17. juni: Egypts fengslede ekspresident Mohamed Mursi kollapser og dør under et rettsmøte i Kairo.

18. juni: Det spekuleres på Angela Merkels helsetilstand når hun får store skjelvetokter under en seremoni med Ukrainas president. Skjelvetoktene gjentar seg ved flere anledninger.

23. juni: Opposisjonskandidaten Ekrem Imamoglu vinner omvalget i Istanbul og blir byens nye ordfører. Seieren er et stort nederlag for president Erdogans parti AKP.

28. juni: Det er hetebølge i Vest-Europa, ny varmerekord settes i Frankrike med 46,0 grader.

30. juni: President Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un møtes i den demilitariserte sonen mellom Sør- og Nord-Korea. Det er tredje gang de to møtes.

Hundretusenvis av demonstranter har helt siden i sommer protestert mot myndighetene i Hongkong. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Juli:

1. juli: 14 soldater og offiserer omkommer i en brann i en russisk atomubåt i Barentshavet.

7. juli: Det konservative partiet Nytt demokrati vinner valget i Hellas, og Kyriakos Mitsotakis overtar som statsminister etter Alexis Tsipras.

17. juli: Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærer ebola-epidemien i Kongo for en global krise. Ved utgangen av året er tallet på døde over 2.200.

Boris Johnson tar over som britisk statsminister i juli. Men han strever med å holde løftet om å få «brexit unnagjort». Men toryene gjør et brakvalg i desember og dermed er veien mot brexit blitt enklere for ham. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

18. juli: Tre menn dømmes til døden for drapene på Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen i Marokko. Dommen ankes. I oktober faller dommen i ankesaken, og de tre samt en fjerdemann dømmes til døden. Også denne dommen ankes.

24. juli: Boris Johnson overtar som statsminister i Storbritannia etter Theresa May.

25. juli: En ny hetebølge slår inn over Vest-Europa, og det settes nye varmerekorder flere steder.

Finansmannen og milliardæren Jeffrey Epstein blir funnet død på cella i august. Både britiske prins Andrew og vår egen kronprinsesse Mette-Marit får kritikk for å ha hatt forbindelser til Epstein. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

August:

3. august: 22 mennesker blir drept da en 21 år gammel høyrenasjonalist skyter om seg på et kjøpesenter i El Paso i Texas. Noen timer senere blir ni mennesker drept da en 21 år gammel mann åpner ild på et utested i Dayton i Ohio.

4. august: Over 800 demonstranter pågripes i Moskva. Demonstrantene holder mange protestaksjoner i løpet av sommeren for å vise misnøye med at opposisjonskandidater nektes å stille til bystyrevalg i Moskva.

6. august: FN kritiserer Italia for å nekte redningsskip som har plukket opp migranter i Middelhavet, å legge til kai i Italia. I løpet av sommeren og høsten har flere skip, deriblant norskeide Ocean Viking, måttet seile i flere uker med et stort antall migranter om bord før de har fått anløpe havn.

10. august: Milliardæren Jeffrey Epstein, som var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter, blir funnet død på cella. Det konkluderes med at han har tatt sitt eget liv.

16. august: Det vekker internasjonal oppsikt da det blir kjent at president Donald Trump ønsker å kjøpe Grønland.

17. august: Over 80 mennesker blir drept i et selvmordsangrep på en bryllupsfest i Kabul. IS hevder å stå bak.

20. august: Den italienske koalisjonsregjeringen med populistpartiene Ligaen og Femstjernersbevegelsen går av etter strid mellom Ligaleder Matteo Salvini og statsminister Giuseppe Conte. Conte danner ny regjering med Femstjernersbevegelsen og det sosialdemokratiske partiet.

21. august: Verden blir for alvor klar over de omfattende skogbrannene som herjer regnskogen i Amazonas.

28. august: Klimaaktivisten Greta Thunberg ankommer New York etter en to uker lang seilas over Atlanterhavet.

September:

1. september: Bahamas treffes av orkanen Dorian, den kraftigste orkanen som har blitt registrert i Karibia på flere tiår. Orkanen tar 73 menneskeliv og fører til enorme materielle ødeleggelser. Blant annet er det store lekkasjer fra Equinors oljetanker på øya Grand Bahama.

6. september: Zimbabwes tidligere president Robert Mugabe dør, 95 år gammel.

12. september: Flyktninghjelpen legger fram en rapport som viser at over 10 millioner mennesker ble drevet på flukt som følge av naturkatastrofer og konflikter første halvår i år.

14. september: To saudiarabiske oljeanlegg blir bombet i et droneangrep. Houthi-bevegelsen i Jemen sier de står bak, men Saudi-Arabia mener Iran er ansvarlig. Det avviser Iran.

17. september: Det blir tilnærmet dødt løp mellom Benjamin Netanyahus Likud-parti og Benny Gantz’ parti Blått og hvitt i parlamentsvalget i Israel. Netanyahu får først oppdraget med å danne regjering, men må gi opp i oktober.

23. september: Verdens eldste reiseselskap, britiske Thomas Cook, erklærer seg konkurs og avvikles med øyeblikkelig virkning. 21.000 ansatte mister jobben, og 600.000 reisende rammes over hele verden.

24. september: Representantenes hus starter en formell granskning som kan føre til at president Donald Trump stilles for riksrett. Bakgrunnen er opplysningene om at Trump kan ha presset den ukrainske presidenten til å etterforske demokraten Joe Biden og sønnen Hunter Bidens virksomhet i Ukraina.

Oktober:

1. oktober: Det bryter ut store demonstrasjoner i Irak mot regjeringen. Protestene fortsetter utover høsten, og flere hundre mennesker blir drept. Landets statsminister Adel Abdul-Mahdi kunngjør i slutten av november at han vil gå av.

9. oktober: Tyrkia innleder en militæroffensiv mot den kurdiske YPG-militsen i Nord-Syria etter at USA har trukket ut sine styrker fra området. Offensiven settes på pause halvannen uke senere.

18. oktober: Over en halv million mennesker demonstrerer i Barcelona i protest mot at ni katalanske politikere er dømt til lange fengselsstraffer. Protestene ender i voldsomme sammenstøt mellom demonstranter og politi.

19. oktober: En motvillig statsminister Boris Johnson må, etter et vedtak i Parlamentet, be EU om at brexit utsettes i tre måneder. Ti dager senere blir det også klart at det blir nyvalg i Storbritannia i desember.

19. oktober: Chiles president innfører unntakstilstand i hovedstaden Santiago etter flere uker med kraftige sammenstøt mellom demonstranter og politi. Protestene fortsetter utover høsten, og flere mennesker mister livet.

23. oktober: 39 vietnamesiske migranter blir funnet døde i en lastebil i Essex i Storbritannia.

27. oktober: IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi dør i en amerikansk spesialoperasjon mot tilholdsstedet hans i Idlib-provinsen i Syria.

29. oktober: Libanons statsminister Saad Hariri sier han vil gå av etter flere uker med voldsomme demonstrasjoner i landet. Han blir imidlertid sittende mens arbeidet med å få på plass en ny regjering pågår.

Spiondømte Frode Berg løslates i november etter nesten to år i russisk fengsel. Foto: Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

November:

9. november: En 15 år gammel gutt blir drept og en jevngammel kamerat blir kritisk såret da noen skyter dem på en pizzarestaurant i Malmö. Hendelsen føyer seg inn i en lang rekke voldelige hendelser knyttet til gjengoppgjør om narkotikamarkedet i Sverige.

10. november: Bolivias president Evo Morales går av etter flere uker med omfattende protester og anklager om valgfusk.

14. november: Italienske myndigheter erklærer unntakstilstand i Venezia, som er rammet av den verste flommen på flere tiår.

15. november: Spiondømte Frode Berg løslates etter nesten to år i russisk fengsel.

Folk tenner lys og legger ned blomster ved stedet i Malmö der en 15 år gammel gutt ble drept og en kamerat ble såret i november. Foto: Foto: Johan Nilsson / TT / NTB scanpix

17. november: Det bryter ut store demonstrasjoner i Iran i protest mot økte bensinpriser, og flere hundre mennesker mister livet i sammenstøt med politiet i dagene som kommer.

18. november: Politiet i Hongkong beleirer det polytekniske universitetet i Hongkong der hundrevis av studenter har forskanset seg.

19. november: Svensk påtalemyndighet henlegger voldtektssaken mot WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange.

26. november: 51 mennesker mister livet i et kraftig jordskjelv i Albania.

Time Magazine kårer den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (16) til Årets person. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Desember:

3. desember: NATO-landenes ledere samles til toppmøte i London. Mest oppmerksomhet blir det om et videoopptak fra mottakelsen på Buckingham Palace der lederne for Storbritannia, Canada, Frankrike og Nederlands ser ut til å vitse om president Donald Trump.

6. desember: Voldsomme skogbranner begynner å herje i Australia. Rundt Sydney står 3 millioner mål i brann. Brannene utvikler seg etter hvert til fire delstater på kontinentet, og i desember har minst 900 boliger gått med i flammene.

9. desember: Minst 19 mennesker mister livet da en vulkan på New Zealand uten forvarsel får utbrudd.

10. desember: 34 år gamle Sanna Marin blir verdens yngste regjeringssjef når hun overtar som statsminister i Finland etter Antti Rinne.

11. desember: Klimaaktivisten Greta Thunberg kåres til Årets person av Time Magazine.

12. desember: Det konservative partiet gjør et brakvalg og får solid flertall i det britiske Underhuset. Boris Johnson fortsetter som statsminister og lover å få gjennomført brexit så fort som mulig.

15. desember: FNs klimakonferanse COP 25 avsluttes to døgn på overtid uten at delegatene klarer å bli enige om konkrete tiltak og mål for hvordan best bekjempe global oppvarming.

18. desember: Et flertall i Representantenes hus stemmer for å stille president Donald Trump for riksrett for maktmisbruk og obstruksjon av Kongressen.

