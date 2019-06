Verdens ledere møtes 75 år etter D-dagen

Titusener av franskmenn og besøkende har torsdag kommet til Normandie for å hedre det krympende antallet soldater og førstehåndsvitner som var til stede den historiske dagen 6. juni 1944.

Dagen huskes som et historisk symbol på internasjonalt samarbeid, da 130.000 allierte soldater deltok i operasjonen som ble begynnelsen på slutten for Adolf Hitler og Nazi-Tyskland.

Presidenter og statsministre verden over skal torsdag vise internasjonal solidaritet i en tid preget av handelskonflikter og spenninger.

Francisco Seco / AP / NTB scanpix

«Felles verdier»

Macron skal møte Storbritannias statsminister Theresa May for å fyre startskuddet for byggingen av et britisk minnemerke i Ver-sur-Mer. Så skal franskmannen og Trump ha private samtaler, før de skal besøke den amerikanske krigskirkegården i Colleville-sur-Mer ved siden av Omaha Beach, der mange av de amerikanske soldatene ble landsatt.

I forkant av årets D-dag-markering ble 16 ledere enige om en felles erklæring i Portsmouth om å sørge for at andre verdenskrigs grusomheter aldri gjentas. Lederne ble også enige om å forplikte seg til «felles verdier» og å forsvare frihet «hvor enn den er truet».

President Vladimir Putin, som ble invitert i 2004, ble i år ikke invitert til verken Portsmouth eller Normandie, noe som illustrerer det anspente forholdet mellom Russland og Vesten. Talskvinne Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet sier Sovjetunionens bidrag i krigen ikke bør glemmes.

Alex Brandon / AP / NTB scanpix

Historisk invasjon

Mer enn 300 veteraner som er over 90 år deltar når 75-årsdagen for D-dagen markeres i Storbritannia og Frankrike onsdag og torsdag. Men for mange av dem blir det siste gang. Vissheten henger tungt over markeringene om at tida snart vil komme der ingen er igjen.

D-dagen var starten på «Operasjon Overlord», den største invasjonen som noensinne er gjennomført fra sjøen. Norge deltok med både luftskvadroner og skip, og en rekke nordmenn måtte også bøte med livet.

Den norske jageren «Svenner», som var søsterskipet til «Stord», ble senket av en tysk torpedo tidlig om morgenen på D-dagen. Av en besetning på 230 mistet 33 livet.

En minneplate over de norske falne skal avdukes i Hermanville-sur-Mer i Normandie fredag.