Verdensledere samlet seg for å markere holocaust

Verdensledere samlet seg torsdag i Jerusalem for å markere holocaust og at det er 75 år siden Auschwitz-Birkenau ble frigjort. Fra Norge deltok kronprinsen.

Tysklands president Frank-Walter Steinmeier og Frankrikes president Emmanuel Macron gir hverandre en klem under markeringen torsdag. Foto: Foto: Ronen Zvulun/AP/NTB scanpix

kronprins Haakon representerte Norge under markeringen. Foto: Foto: Ronen Zvulun/AP/NTB scanpix

Russlands president Vladimir Putin (t.h.) i samtale med USAs visepresident Mike Pence. Foto: Foto: Ronen Zvulun/AP/NTB scanpix

Mange utenlandske gjester har ankommet Israel for å delta i markeringen. Bildet viser Storbritannias prins Charles (midten) i Jerusalem torsdag. Foto: Foto: Neil Hall/AP/NTB scanpix

– I dag samles vi, nærmere 50 nasjoner, for å sammen si «aldri igjen», sa USAs visepresident Mike Pence da han talte til forsamlingen ved holocaust-minnesenteret Yad Vashem vest i Jerusalem, der markeringen ble avholdt.

I tillegg til Pence er Russlands president Vladimir Putin, Frankrikes president Emmanuel Macron, Storbritannias prins Charles og presidentene av Tyskland, Italia og Østerrike blant de mer enn 40 lederne som deltok i markeringen.

Norge var representert ved kronprins Haakon.

– Historisk

Markeringen er den største politiske samlingen av internasjonale gjester i Israel noensinne og skjer i forbindelse med at det mandag er 75 år siden frigjøringen av Auschwitz-Birkenau. Over én million jøder ble drept i konsentrasjons- og tilintetgjørelsesleiren, som ble frigjort av sovjetiske soldater 27. januar 1945.

– Dette er en historisk samling, ikke bare for Israel og det jødiske folk, men for hele menneskeheten, sa Israels president Reuven Rivlin.

Antisemittisme i vår tid

I tillegg til å minnes holocaust og frigjøringen av Auschwitz-Birkenau har arrangementet som mål å rette oppmerksomhet mot antisemittisme i dag.

– Jeg skulle ønske jeg kunne si at vi tyskere har lært av historien én gang for alle. Men jeg kan ikke si det når kun en tykk dør av tre stopper en høyreekstrem terrorist fra å forårsake et blodbad i en synagoge i byen Halle på Yom Kippur, sa Tysklands president Frank-Walter Steinmeier med henvisning til et angrep i den tyske byen i oktober i fjor.

Storbritannias prins Charles sa at lærdommen fra holocaust dessverre er relevant også i vår tid. Frankrikes president understreket at antisemittisme igjen er på frammarsj, og at dette ikke er et problem kun for jøder.

– Nei, det er først og fremst et problem for alle andre, sa Macron.

– Påminnelse

Også kronprins Haakon deltok under markeringen.

– Det minner oss om de viktigste verdiene som vi ønsker å bygge samfunnet vårt på, samt hva som kan skje, hvis vi ikke legger tilstrekkelig vekt på nettopp de verdiene. Og da tenker jeg særlig på det at alle mennesker er like mye verdt, sier kronprinsen til TV 2.

Rundt 100 holocaustoverlevende deltok i markeringen sammen med de mange utenlandske gjestene. 6 millioner europeiske jøder døde under holocaust, 1,1 millioner av dem i tyskokkuperte Polen.

Sikkerheten rundt arrangementet er høy, og over 10.000 politifolk er på plass – noe som tilsvarer en tredel av Israels nasjonale politistyrke.

