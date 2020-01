EU-topper signerte skilsmissepapirene – brexit i rute

EU-presidentene Charles Michel og Ursula von der Leyen signerte fredag morgen brexitavtalen. Neste uke stemmer EU-parlamentet over avtalen.

Ursula von der Leyen og Charles Michel satte fredag sine navnetrekk på skilsmisseavtalen med Storbritannia. Foto: Arkivfoto: Virginia Mayo / AP / NTB scanpix

NTB-AFP

– Charles Michel og jeg har nettopp signert avtalen om Storbritannias utmelding fra EU og lagt veien klar for ratifisering i EU-parlamentet, skriver EU-kommisjonens president von der Leyen på Twitter.

EU-parlamentet stemmer over avtalen onsdag, og fredag er 47 års EU-medlemskap formelt over for britene.

– Ting vil nødvendigvis bli annerledes, men vennskapet vil bestå. Vi åpner et nytt kapittel som partnere og allierte, tvitrer EU-president Michel.

Publisert: Publisert 24. januar 2020 09:04

