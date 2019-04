Sri Lanka: Antatt hovedmann er død

Hashim, som ledet den lokale islamistgruppen NTJ, var en av mennene i videoen IS publiserte da gruppa tok på seg skylden for angrepene på Sri Lanka.

Minst 250 mennesker ble drept da selvmordsbombere angrep hotellet Shangri-La, to andre luksushoteller og tre fulle kirker påskemorgen.

– Etterretningstjenester har sagt til meg at Zahran ble drept under angrepet mot Shangri-La, sa president Maithripala Sirisena til pressen i Colombo fredag.

Kort tid senere bekrefter politiet på sin offisielle Twitter-konto at Hashim ble drept, samt at hans nestkommanderende er blant de rundt 70 som er pågrepet.

Mistenkte IS-tilhengere

Etterforskerne har videre konkludert med at gjerningspersonene fikk våpentrening både i utlandet og på Sri Lanka. Den militære treningen fikk de av noen politiet kaller «Army Mohideen».

Myndighetene har omtalt selvmordsbomberne som utbrytere fra de to små, ytterliggående islamistgruppene National Thowheeth Jama'ath (NTJ) og Jammiyathul Millatu Ibrahim (JMI).

Myndighetene har identifisert rundt 140 personer på Sri Lanka med tilknytning til IS, ifølge president Sirisena. Han hevder at regjeringen nå er i stand til å «fullstendig kontrollere» IS-aktiviteter i landet.

Frykter nye angrep

Samtidig har myndighetene advart om at et nytt angrep kan skje. Sikkerhetsstyrkene er synlig på vakt i hovedstaden Colombo, og jakten fortsetter på flere mistenkte som kan ha tilgang til eksplosiver. Kirker er stengt, og muslimer er bedt om å ta fredagsbønnen hjemme.

I en uvanlig konkret advarsel sa USAs ambassade torsdag at religiøse forsamlingshus kan bli angrepet kommende helg.

– Terrorister kommer sannsynligvis til å utføre flere angrep på Sri Lanka, heter det i et oppdatert reiseråd fra Australia fredag.

Informasjonssvikt

President Sirisena har vært i hardt vær siden det ble klart at utenlandsk etterretning for flere uker siden advarte om et mulig terrorangrep. Informasjonen førte ikke til at tiltak ble iverksatt.

Sirisena har gitt sine underordnede skylden for svikten. Fredag fikk den nasjonale politisjefen sparken av presidenten. Fra før har blant andre Sirisenas stabssjef, som også var minister, gått av.

IS publiserte to dager etter terroraksjonen en video med åtte menn som sverger troskap til lederen for den ytterliggående islamistgruppa som oppsto i Syria og Irak.

Muslimer bekymret

En av mennene på videoen er identifisert som Zahran Hashim, som også går under navnet Mohammed Zahran.

Siden det var usikkert om Hashim var i live, har srilankiske sikkerhetsstyrker de siste dagene vært på desperat jakt etter ham. Hashim grunnla NTJ og har vært regnet som en hovedmistenkt bak terroren. Han antas å være rundt 40 år.

Han var relativt ukjent før angrepene, men lokale muslimske ledere har sagt at de meldte fra om ham til myndighetene flere ganger på grunn av hans ekstremistiske holdninger og oppførsel.

Velstående

President Sirisena sa fredag at Zahran Hashim hadde med seg en annen selvmordsbomber, identifisert som Ilham Ibrahim, i angrepet mot Shangri-La.

Informasjonen kommer fra Sri Lankas militære etterretningstjeneste og er delvis basert på overvåkingsbilder fra åstedet, ifølge Sirisena.

Samtlige antatte gjerningspersoner tilhørte middelklassen eller overklassen, ifølge myndighetene.

Sri Lankas statsminister Ranil Wickremesinghe har sagt at selvmordsbomberne var velstående nok til at de kan ha finansiert hele terroraksjonen på egen hånd.