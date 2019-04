Trump saksøker banker

Bankene ble mandag saksøkt både av Trump, hans sønner Eric og Donald jr., datteren Ivanka og selskapet Trump Organization.

Målet er å unngå at bankene utleverer opplysninger om Trumps næringsvirksomhet. To komiteer i Representantenes hus, hvor Demokratene har flertall, har stevnet bankene for å få tilgang til dokumentene.

Lederen for etterretningskomiteen i Representantenes hus, Adam Schiff, har sagt at han vil finne ut om russere har brukt hvitvaskede penger i sine transaksjoner med Trump Organization. Dette er et ledd i arbeidet med å undersøke eventuell utenlandsk påvirkning på amerikansk politikk, ifølge Schiff.

Trump og hans familie mener på sin side at dokument-kravet er et forsøk på å trakassere presidenten og lete etter materiale som kan skade ham politisk.

Demokratene i Representantenes hus forlanger også å få utlevert Trumps selvangivelser fra amerikanske skattemyndigheter. Trump og hans regjering forsøker å hindre at dette skjer.