Boris Johnson anklages for å tafse på journalist

Anklagene kommer fra The Sunday Times-journalist Charlotte Edwardes. Hun hevder Boris Johnson, som da var redaktør av det konservative tidsskriftet The Spectator, befølte hennes lår under bordet under en privat lunsj mellom dem, skriver The Guardian.

Journalisten hevder også at Johnson gjorde det samme på en annen kvinne som deltok på den samme lunsjen.

Ifølge avisa er Johnson rasende som følge av anklagene som Downing Street-insidere kaller «vrøvl» og «visvas». En talsperson for statsministerboligen kaller anklagene usanne.

Edwardes tok søndag til Twitter hvor hun skrev «om statsministeren ikke husker hendelsen, har jeg tydeligvis en bedre hukommelse enn det han har».