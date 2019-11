New York Times: To fengselsvakter blir trolig siktet etter Epsteins dødsfall

Siktelsene er de første knyttet til etterforskningen av milliardærens dødsfall i en fengselscelle på Manhattan 10. august, ifølge avisa.

De to vaktene havnet i søkelyset kort tid etter dødsfallet, fordi de var ansvarlige for å overvåke høysikkerhetscellen hvor Epstein ble holdt.

I stedet for å sjekke cellen hver halvtime, slik de skulle etter forskriftene, skal de ha sovet i flere timer og forfalsket rapporter for å dekke over hva de hadde gjort, ifølge flere kilder med kunnskap om saken som New York Times har snakket med.

Epstein, som hadde flere mektige og berømte venner i USA og Storbritannia, var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter og kvinner.