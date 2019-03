May varsler brexit-avstemning kun hvis hun mener hun får nok støtte

May skrev i et brev til parlamentarikere fredag kveld at det kan hende hun ikke vil legge fram sin brexit-plan til ny avstemning i Parlamentet i neste uke. Hun vil kun legge fram planen til avstemning «hvis det er tegn på at det er tilstrekkelig støtte» til den.

Hun skriver også at hun må få grønt lys fra Underhusets speaker John Bercow for å presentere planen til avstemning for tredje gang, til tross for at han har motforestillinger.

Bercow akter ikke å la regjeringen legge det samme forslaget fram for avstemning på nytt og på nytt helt til de folkevalgte stemmer slik regjeringen vil. Hans krav er at en substansiell endring må til før avtalen kan komme opp til avstemning igjen.

Underhuset har to ganger avvist Mays brexit-avtale.

EU ga torsdag grønt lys for å forskyve brexit fra 29. mars til 12. april, dersom ingen avtale blir vedtatt i Underhuset.

EUs tilbud er imidlertid todelt og betyr at Storbritannia får frist til å utsette brexit til 22. mai dersom Underhuset vedtar Mays avtale på tredje forsøk i neste uke.

May viser i brevet til at landet har flere muligheter, blant annet en forlengelse som da vil kreve at landet deltar i valg på EU-parlamentet i mai. Videre skriver May at landet kan trekke artikkel 50 og dermed avlyse brexit, men at det vil være å svikte brexit-folkeavstemningen.

Storbritannia kan også forlate EU uten noen avtale, skriver hun i brevet.