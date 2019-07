Frankrike utvikler anti-satellittvåpen

I en tale på en militærbase utenfor Lyon torsdag sa Parly at Frankrike henger etter i utviklingen av teknologiske våpen i verdensrommet. USA, Kina og Russland har satset på teknologi i rommet, men Parly sier nå at Frankrike vil henge med de andre landene i utviklingen.

– Hvis satellittene våre blir truet, kommer vi til å blinde motstanderen, sa forsvarsministeren og la til at det kan innebære bruk av kraftige lasere som blir montert på satellitter de allerede har i rommet eller fra miniatyrsatellitter.

Det er estimert at rundt 2.000 satellitter kretser i bane rundt jorden. De fleste er der for å videresende kommersiell eller militær kommunikasjon og overvåke været, men det finnes også et ukjent antall spionsatellitter i rommet.

Forsvarsministeren sier planene om anti-satellittvåpen vil være klare i 2025 og våpnene ferdig produsert i 2030.

Det franske militære romprogrammet har fått et budsjett på 3,6 milliarder euro for 2019 til 2025. Torsdag sa Parly at budsjettet har fått ytterligere 700 millioner.

– Jeg ønsker å presisere: Et aktivt forsvar har ingenting med en offensiv strategi å gjøre, sa hun og avviste at Frankrike deltar i et romvåpenkappløp.