Nye oppskytinger fra Nord-Korea – avlyser videre samtaler med sør

Sør-Koreas forsvarsledelse sier at rakettene fredag ble skutt ut fra et område på nordøstkysten av Nord-Korea. Det blir tolket som et forsøk på å presse USA og Sør-Korea.

– Vi har ikke noe mer å snakke om med sørkoreanske myndigheter, og vi har ikke noe ønske om å sette oss sammen med dem igjen, sa Nord-Koreas talsmann for Komiteen for fredelig gjenforening av landet noen timer før oppskytningen.

Landet har gjennomført en rekke tester av det som skal være ballistiske missiler med tilsynelatende kort rekkevidde de siste ukene. Samtidig har landet uttrykt frustrasjon over stagnerte atomforhandlinger med USA samtidig som tradisjonen med årlige felles militærøvelser er blitt videreført mellom USA og Sør-Korea.

I en uttalelse fra Nord-Korea torsdag kveld gikk det fram at landet omtaler den felles øvelsen, som startet i forrige uke, som en «generalprøve for krig». Nord-Korea har videre avlyst alle videre samtaler med Sør-Korea om en forsoning mellom landene, melder nyhetsbyrået Reuters.

Foreningsdepartementet i Seoul sier kommentarene fra nord ikke er forenelig med avtalene som er gjort mellom landene. Dette inkluderer Panmunjom-erklæringen som ble undertegnet av Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in i april i fjor.

– Vi vil tydelig påpeke at kommentarene ikke vil hjelpe til med å forbedre forholdet, sier en tjenestemann i departementet.