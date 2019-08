Johnson: Brexitavtalens betingelser er ikke akseptable

– Det er opplagt at vi ikke kan godta den nåværende utmeldingsavtalen, sa Johnson da han besøkte Merkel i Berlin onsdag.

– Avtalen enten splitter Storbritannia eller låser oss inn EUs regulatoriske ordninger og handelsordninger, uten at Storbritannia kan få innflytelse på disse sakene, sa Johnson.

Merkel svarte at hun håper på en enighet innen 30 dager. Innen den tid kan man få i stand en ordning på den såkalte backstop-løsningen for irskegrensen, mener hun.

– Kanskje vi kan få det til innen de neste 30 dagene. Hvorfor ikke? Da vil vi ha kommet langt på vei, sa Merkel.

Backstop-løsningen er en garantiordning som britenes forrige regjering og EU ble enig om for å sikre åpen grense mellom Nord-Irland og Irland. Johnson mener den griper inn i Storbritannias suverenitet.

– Får vi fjernet den, endret den, så tror jeg det vil være gode utsikter for å gjøre rask fremgang, sa Johnson.

Merkel sa det er gjort forberedelser i tilfelle Storbritannia forlater EU uten avtale. Men hun gjentok at det beste vil være at Storbritannia forlater med en avtale. Johnson sa også at målet er å forlate EU med en avtale.

Fokus nå blir å sikre at Storbritannia forlater EU på et vis som gjør at partene kan ha et fortsatt nært og godt forhold, forklarte Merkel. Hun sa også at man bør diskutere en frihandelsavtale når britene har forlatt EU.