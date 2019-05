Madonna bekreftet som underholdning under Eurovision-finalen

Bekreftelsen kom som en melding over høyttaleranlegget i pressesenteret torsdag kveld, rett før starten på den andre semifinalen.

– Det er offisielt. Madonna skal opptre, lød beskjeden.

Litt etterpå på pressemeldingen fra Den europeiske kringkastingsunionen. Madonna skal framføre hitlåten «Like A Prayer» fra 1989 sammen med et kor på 35 personer og den helt nye singelen «Future» sammen med rapperen Quavo.

– Vi er glade for å endelig kunne bekrefte at det uforlignelige musikkikonet Madonna vil være med oss under årets Eurovision Song Contest. En framføring under verdens største underholdningsshow vil bli et spesielt øyeblikk – ikke minst for fansen. Talentene som vises i årets konkurranse er fenomenale, og jeg er sikker på at artistene vil bli ytterligere inspirert av hennes sceneopptreden, sier Eurovision-sjefen, norske Jon Ola Sand.

Begynte øving

Ifølge Jerusalem Post begynte den amerikanske popstjernen onsdag øvingen til sin Eurovision-opptreden – uten at kontrakten med Den europeiske kringkastingsunionen var klar.

NRK meldte samme sag at kontraktsuenighetene var knyttet til senderettigheter.

Madonna skal ha landet sent tirsdag kveld i et privatfly tilhørende den canadisk-israelske milliardæren Sylvan Adams, som angivelig har punget ut for hennes opptreden, meldte Jerusalem Post.

Som Madame X

På I nstagram lover Madonna at hennes nye alter ego på scenen, Madame X, «forbereder noe helt spesielt for sine fans». Hun legger ut bilder og film av seg selv i kostyme, med «Jeanne D'Arc-rustning» – angivelig fra Tel Aviv.

Tirsdag kommenterte hun sin omdiskuterte Eurovision-opptreden for første gang og sa følgende til Reuters :

– Jeg vil aldri slutte å spille musikk for å tilpasse meg noen politisk dagsorden, og jeg vil heller ikke slutte å snakke opp mot brudd på menneskerettighetene, uansett hvor i verden det skjer.