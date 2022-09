Dronning Elizabeth har for­latt Bucking­ham Palace for siste gang

Kisten med dronning Elizabeth står nå på lit de parade i Westminster Hall i Parlamentet etter å ha blitt fraktet gjennom Londons gater fra Buckingham Palace.

NTB-AFP

Kisten med dronning Elizabeth fraktes fra Buckingham Palace til Westminster Hall.

Kong Charles og søsteren prinsesse Anne fulgte rett etter kisten.

Kisten med dronning Elizabeth ankommer Westminster Hall i London.

Medlemmer av kongefamilien fulgte etter kisten. F.v.: Kong Charles, prinsesse Anne, prins William, prins Andrew, prins Edward, prins Harry og Peter Phillips, som er sønnen til prinsesse Anne.

Prinsesse Kate og hertuginne Sophie når kisten ankommer Westminster Hall.

Kisten med dronning Elizabeth forlater Buckingham Palace. Medlemmer av kongefamilien går rett bak.

Rett bak kanonlavetten som ble trukket av hester gjennom Londons gater gikk sørgende medlemmer av kongefamilien, deriblant kong Charles og sønnene prins William og prins Harry.

Underveis ble det avfyrt flere salutter med ett minutts mellomrom. Turen tok 38 minutter.

Tusenvis av mennesker hadde ventet i timevis langs ruten for å få et glimt av kisten og kongefamilien.

Den lukkede kisten blir stående i Parlamentet i fire dager slik at de som vil, kan komme og ta et siste farvel med kvinnen som var Storbritannias monark i over 70 år. Det er ventet at hundretusener vil benytte anledningen til å ta farvel med dronningen i den 900 år gamle salen.

Mandag fraktes kisten den korte veien til Westminster Abbey i sentrum av London, der begravelsen finner sted samme dag.