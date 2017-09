Facebook overleverer russiske annonser til Kongressen

Beslutningen hans er en følge av økende uro og press fra kongresskomiteene som etterforsker forbindelsene mellom Russland og Trump-kampanjen i valgkampen i fjor.

Facebook har allerede utlevert annonsene som ble bestilt fra falske kontoer som var knyttet til Russland, til spesialetterforsker Robert Mueller som gransker Russlands støtte til Trump. Kongressen har så langt fått nei, men nå snur Facebook.

Zuckerberg sier selskapet aktivt samarbeider med myndighetene.

– Det er en helt ny utfordring for nettsamfunn å måtte håndtere nasjoner og stater som forsøker å påvirke valg, sier Facebook-sjefen i en videopresentasjon natt til torsdag.

Skjulte annonser

Han sier også at Facebook vil være mer på vakt mot forsøk på å manipulere sosiale medier med falske eller skjulte annonser som søker å påvirke valg i USA og andre steder.

Men han advarer mot å tro at Facebook vil klare å avdekke absolutt alt av uønsket materiale før det publiseres.

Det enorme sosiale nettverket lar hvilken som helst annonsør, også politiske aktører, rette annonsene sine mot spesifikke grupper Facebook-brukere, ut fra demografi, hobbyer, alder eller annet de deler informasjon om.

Enkelte analytikere mener de såkalte «mørke» eller «skjulte» annonsene, hvis innhold kun kan ses av personene de er rettet mot, kan ha bidratt til å øke politiske spenninger og kan potensielt ha påvirket fjorårets presidentvalg.

Zuckerberg sier han skal forsøke å møte disse bekymringene, gjennom mer åpenhet rundt hvem som annonserer på Facebook og hvordan de gjør det.

Falske russiske kontoer

En foreløpig intern Facebook-granskning viser at Russland-tilknyttede falske kontoer ble brukt til å kjøpe annonser som ble laget for å fyre opp under politiske stridstemaer før, under og etter presidentvalget i USA i fjor.

De fleste av annonsene inneholdt ikke direkte referanser til presidentvalget eller spesifikke kandidater, men så isteden ut til å forsøke å «forsterke splittende sosiale og politiske meldinger på tvers av ulike ideologiske spektre», ifølge Facebooks sikkerhetssjef Alex Stamos.

Annonsene skal ha tatt for seg temaer som rase, homofiles rettigheter og innvandring.

Om lag 470 kontoer brukte til sammen rundt 100.000 dollar på å kjøpe annonser mellom juni 2015 og mai 2017.

Selv om pengebeløpet som ble brukt er relativt lite, kun nok til å kjøpe rundt 3.000 annonser, var kontoene eller nettsidene i strid med retningslinjene til Facebook og ble stengt, ifølge Stamos.

–Ikke oss

Den hemmelighetsfulle St. Petersburg-baserte russiske enheten Internet Research Agency (IRA) kobles til annonsene. IRA har blitt døpt «trollgården» av russiske medier, ettersom ansatte derfra blogger og kommenterer innhold på internett via falske identiteter.

Russland benekter å ha hatt noen som helst form for befatning med de aktuelle annonsene.

–Vi vet ikke hvem som setter ut annonser på Facebook og hvordan de gjør det. Vi har aldri gjort det, og den russiske siden har aldri hatt noe med dette å gjøre, sier Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov.

USAs president Donald Trump kom også med en kort kommentar.

–Russland-bløffen fortsetter. Nå er det annonser på Facebook. Hva med den fullstendig skjeve og uærlige mediedekningen i favør skurken Hillary?, skriver presidenten på Twitter.