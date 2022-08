Fem ting vi har lært av krigen i Ukraina UKRAINA: Invasjonen 24. februar var et definitivt historisk vendepunkt, etter at Russland hadde varmet opp med annekteringen av den ukrainske Krim-halvøya sju år tidligere.

Historien skrives og omskrives akkurat nå. Foran våre øyne, noen hundre kilometer unna. Vi vet bare at gårsdagens verden er forvitret. At den europeiske freden, som vi trodde var mer eller mindre sikret etter slutten på den kalde krigen, vil ende opp som en historisk parentes. Territorialkrigen er tilbake i Europa, og de siste seks månedene har pekt mot noen grunnleggende endringer. Her er fem av dem:

Vi kan tenke at krigen i Ukraina er en krig mellom demokrati og autokrati. Men når vi ser på hvem Vesten har alliert seg med i kampen for å finne alternativer til russisk gass, finner vi en fullstendig uhellig allianse med brutale regimer som De forente arabiske emirater og mafiastaten Saudi-Arabia.