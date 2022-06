Podkast: - Hvis jeg kjenner Boris rett, blir det flere krumspring og skandaler

Harald Birkevold forklarer mistillitsforslaget mot Boris Johnson på tre minutter i ukens Aftenbla-bla.

Storbritannias statsminister Boris Johnson styrer videre, men er svekket etter at over 40 prosent av toryene i Underhuset stemte for et mistillitsforslag. Hør utdraget fra Aftenbla-bla, der Birkevold forklarer mistillitsforslaget, i avspilleren over.

Nedenfor kan du høre hele ukens Aftenbla-bla, der også flyplasskaoset i Europa er tema:

Leif Tore har reist til Sevilla for å se Guns ´n Roses - i 39 plussgrader. Harald har mirakuløst kommet seg hjem fra Rammstein-konsert i Berlin, gjennom Europas flykaos. Jan har hisset seg opp på Equinors gratiskonsert på Torget. Og Janne er her ikke. Står hun i kø på en flyplass?

