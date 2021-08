Apple vil skanne iPhoner i USA for overgrepsbilder

Apple vil skanne amerikanske iPhoner for å kunne bli varslet om overgrepsmateriale.

Foto: Annika Byrde / NTB

NTB-AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Meldingsappen på iPhonen skal bruke en innebygd maskin som skal kunne varsle selskapet om overgrepsbilder, men uten at privat kommunikasjon blir avslørt, opplyser Apple.

Flere forskerne nyhetsbyrået AP har snakket med, frykter imidlertid at myndighetene kan bruke verktøyet til andre formål, som å gå etter dissidenter eller demonstranter.

John Clark, som leder National Center for Missing and Exploited Children, sier at det nye verktøyet endrer alt.

– Med så mange folk som bruker Apple-produkter, er disse nye sikkerhetstiltakene potensielt livreddende for barn, sier han.