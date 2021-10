Amerikanske valgmedarbeidere mottar fortsatt drapstrusler

– Jeg er jeger, og jeg håper du blir jaktet på, fikk valgansvarlig i Arizona høre. Etter valget i fjor møter valgmedarbeidere i USA stadig vekk hat og trusler.

Valgmedarbeidere i USA blir stadig vekk truet og trakassert.

NTB-AP

Trykket mot valgmedarbeidere er en trussel mot demokratiet, advarte flere av dem da de uttalte seg for en komité fra det amerikanske Senatet tirsdag.

Erfarne valgmedarbeidere og administratorer har sluttet i jobbene sine etter mange måneder med ubegrunnede anklager om valgfusk.

– Det er ikke verdt det lenger. Det er jobber som ikke har spesielt høy lønn, og som nå opplever svært farlige trusler, sier administrasjonsminister og valgansvarlig Katie Hobbs i Arizona.

Vakthold døgnet rundt

Hun stiller nå som kandidat til å bli guvernør isteden. I perioder har Hobbs hatt vakthold døgnet rundt på grunn av trusler fra tilhengere av tidligere president Donald Trump. De mener, helt ubegrunnet, at Trumps nederlag i Arizona var grunnet valgfusk.

Demokraten Hobbs forteller om truende telefoner til arbeidsplassen hennes og om kritikere som forsøkte å få ektemannen sparket fra jobben hans. Det er CNN som forteller om telefonen hun fikk i september:

«Jeg er en jeger – og jeg håper du blir jaktet på. Du kommer aldri til å være trygg i Arizona igjen», sier kvinnen i motsatt ende.

– Innenlandsterrorisme

– Dette er innenlandsterrorisme, la oss være helt klare. Hele poenget er å terrorisere, skremme og tvinge fram endringer, sier Al Schmidt, som er republikansk byråd og medlem i valgstyret i Philadelphia.

Det ble færre truende telefoner etter at Joe Biden ble tatt i ed som president, men så økte antallet igjen mens Trump-tilhengere fortsatte å kreve omtellinger av valgresultatet.

Når mange erfarne valgmedarbeidere forlater yrket kan det få virkninger som ødelegger for muligheten til å drive effektive og sikre valg, mener eksperter.

– Det kan føre til lengre køer, stengte valglokaler, truende oppførsel mot velgere, og mindre tillit til valgene, sier Wade Henderson, som er leder for Leadership Conference on Civil and Human Rights.