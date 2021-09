Tysk delstatsminister: Politiet avverget trolig angrep mot synagoge

Flere personer er pågrepet i forbindelse med trusler mot en tysk synagoge. Politiet avverget trolig et angrep mot synagogen, sier delstatens innenriksminister.

Politibetjenter ved en avsperret gate i området der synagogen ligger i byen Hagen i Tyskland.

NTB-DPA

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den tyske synagogen som onsdag ble utsatt for trusler om angrep. Politiet har ikke utdypet hva trusselen innebar, men den førte til en omfattende politiaksjon. Flere personer er pågrepet i saken.

Flere ble torsdag pågrepet for uspesifikke angrepstrusler mot en synagoge i byen Hagen i Tyskland, ifølge kilder tett på etterforskningen.

Politiet avverget trolig et angrep mot byens synagoge, opplyser Herbert Reul, som er innenriksminister i Tysklands mest folkerike delstat Nordrhein-Westfalen. Terroretterforskere er involvert i saken, ifølge den lokale påtalemyndigheten.

Flere tyske aviser skriver at utenlandsk etterretningstjeneste tipset om at en 16 år gammel syrisk gutt planla et bombeangrep mot synagogen, men avisene oppgir ikke hvor disse opplysningene stammer fra.

Sikkerheten ved synagogen ble trappet opp betraktelig onsdag i forbindelse med feiringen av den jødiske høytiden jom kippur.

Politiet har ikke kommentert hva den aktuelle trusselen innebar, men politiet etterforsker saken og tar den svært alvorlig. Et stort område rundt synagogen ble sperret av, og politiet har foretatt søk rundt synagogen, blant annet med hunder.

– Vi er nå i svært tett kontakt med det jødiske samfunnet. Folk er bekymret, sier en talsperson for politiet.