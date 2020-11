Millioner testes i Kina etter koronasmitte i tre storbyer

Kinesiske myndigheter tester millioner av mennesker og har stengt skoler og innført restriksjoner etter at det er oppdaget noen få smittetilfeller i tre byer.

Sikkerhetsvakter i beskyttelsesdrakter er klare til å organisere massetesting av ansatte ved Pudong-flyplassen i Shanghai. Foto: AP / NTB

NTB-AP

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det var i forrige uke at det ble oppdaget koronasmitte som var blitt overført lokalt i byene Tianjin, Shanghai og Manzhouli.

Selv om det kun skal dreie seg om noen få tilfeller sammenlignet med USA og andre land, er det iverksatt omfattende tiltak for å hindre videre smittespredning.

I Shanghai ble det mandag meldt om to lokalt overførte smittetilfeller siste døgn, noe som betyr at sju har fått påvist smitten siden fredag. De to er nærkontakter til en flyplassansatt som ble diagnostisert med covid-19 tidligere i november.

Flyplassansatte står i kø for å testes mandag. Foto: AP / NTB

Søndag kveld ble det besluttet at alle ansatte på Pudong internasjonale lufthavn skulle testes, og mandag morgen var det allerede tatt 17.719 tester, opplyser myndighetene.

Mange eksperter har advart om at det er større risiko for at viruset sprer seg når været er kaldt, og nylige utbrudd har vist at det fortsatt er risiko for at viruset kommer tilbake i Kina, selv om det i stor grad er under kontroll.

Kina har siden viruset først ble oppdaget i Wuhan på slutten av fjoråret, registrert 86.442 smittetilfeller og 4.634 koronarelaterte dødsfall.