Lavrov: Forholdet til USA er verre enn under den kalde krigen

På grunn av mangel på gjensidig respekt er Russlands forhold til USA nå verre enn under den kalde krigen, ifølge utenriksminister Sergej Lavrov.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener forholdet til USA er verre enn under den kalde krig. Foto: AP / NTB

NTB-AP

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Lavrov understreker i et TV-intervju at Moskva ønsker å normalisere forholdet til Washington, men at USA må slutte med å samle sine allierte mot Russland og Kina.

– Under den kalde krigen var spenningen høy og det oppsto ofte krisesituasjoner, men det var også gjensidig respekt. Det virker som at det er et underskudd på det nå, sier Lavrov.

Tidligere i april innførte president Joe Bidens administrasjon sanksjoner mot Russland for å ha blandet seg inn i valget i 2020 og for hacking-virksomhet mot føderale etater. Ti russiske diplomater ble utvist og andre sanksjoner ble rettet mot navngitte selskaper og personer.

Russland kalte tiltaket uvennlig og uprovosert og svarte med samme mynt. Ti amerikanske diplomater ble utvist, og åtte tidligere og nåværende tjenestemenn ble svartelistet.

Lavrov sa i intervjuet at de er positive til et møte mellom presidentene Vladimir Putin og Joe Biden, men at de må vurdere alle aspektene ved initiativet.