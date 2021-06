Texas gjør det lovlig å bære våpen offentlig uten å søke tillatelse

Texas' guvernør Greg Abbott har godkjent et lovforslag som gjør at man ikke lenger må ha tillatelse for å bære våpen på offentlig sted i delstaten.

Texas' guvernør, republikaneren Greg Abbott, har godkjent et lovforslag som gir alle personer som er 21 år eller eldre, og ikke har fått forbud mot å eie våpen, lov til å bære våpen i det offentlige rom. Foto: Eric Gay / AP / NTB

NTB-AFP

Loven gikk gjennom delstatsforsamlingen, der republikanerne har kontrollen, forrige måned.

Den vil gi alle som er eldre enn 21 år, og ikke har fått forbud mot å eie et våpen, lov til å bære et offentlig, uten å først få tillatelse.

I forslaget argumenteres det med at grunnloven både i Texas og for hele landet tillater folk å bære våpen, og at det derfor bør være få begrensninger på hvem som og hvor man får gjøre dette. Loven trer i kraft 1. september.

Motstandere av den, blant dem demokrater både i delstaten og på føderalt nivå, mener at løsere våpenlovgivning kan føre til mer vold.

De har vist til masseskytinger i delstatshovedstaden Austin senest forrige uke, der én person ble drept og 13 såret, og en massakre mot en Walmart i El Paso i 2019, der 23 mennesker ble drept og like mange såret.