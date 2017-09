Merkel og Macron vil skjerpe EU-sanksjoner mot Nord-Korea

– Statsministeren og presidenten er enige om at Nord-Korea har gjort et overtramp mot internasjonal lov, og verdenssamfunnet må derfor reagere med målbevissthet mot denne nye opptrappingen, heter det i en uttalelse fra Merkels kontor etter at hun snakket med Macron via telefon.

Begge lederne «maner til hardere EU-sanksjoner mot Nord-Korea», legges det til.

Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel sier samtidig at Pyongyangs seneste test krever et gjennomtenkt svar.

–Vi må beholde roen og finne et fornuftig, men tydelig svar. Vi vil drøfte denne reaksjonen med våre partnere i EU. Jeg er sikker på at FNs sikkerhetsråd også vil ta nødvendige grep, sier han.