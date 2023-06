Drapsetterforskning etter ferjeulykke i Østersjøen

Det er åpnet drapsetterforskning etter at en mor og et barn som falt over bord fra en ferje i Østersjøen torsdag, døde, skriver Aftonbladet.

NTB-TT

Det var en sju år gammel gutt og moren hans som døde. De ble tatt opp av vannet etter en stor innsats, men livet sto ikke til å redde.

Moren skal ha hoppet i vannet etter at barnet falt uti. De to var polske statsborgere, og saken etterforskes også av polske myndigheter, skriver TT.

– Vi har startet drapsetterforskning, men det er ingen mistenkte i saken. Etterforskningen har som mål å kartlegge hva som har skjedd, sier Stina Brindmark ved påtalemyndigheten i Karlskrona.

De to havnet i vannet mellom Polen og Sverige. Svensk politi etterlyste tidligere fredag vitner til hendelsen. Flere passasjerer og besetningsmedlemmer er avhørt, men det er ikke funnet noen som så selve hendelsen.