Danmark venter på at Frederiksen skal utskrive nyvalg

Danmarks statsminister Mette Frederiksen har fått et ultimatum: Skriv ut valg eller bli rammet av et mistillitsforslag.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen taler under åpningen av Folketinget.

Statsminister Mette Frederiksen er ventet å skrive ut valg denne uken. Hvis ikke risikerer hun å bli felt i et mistillitsforslag fra støttepartiet De Radikale.

Det liberale sentrumspartiet Radikale Venstre krever at sosialdemokraten Frederiksen skriver ut valg i forbindelse med at Folketinget åpnet igjen tirsdag.

Partileder Sofie Carsten Nielsen har imidlertid gjort det klart at det ikke er viktig at det skjer samme dag, og politiske kommentatorer tror statsministeren kommer til å vente til onsdag eller torsdag.

– Jeg gjetter på torsdag morgen, sa partileder for Liberal Alliance under åpningen av Folketinget.

Hvis statsministeren mot formodning ikke skriver ut valg, har Radikale Venstre varslet mistillitsforslag mot den sosialdemokratiske mindretallsregjeringen når Folketinget holder sin åpningsdebatt torsdag.

Mink-kritikk

Bakgrunnen er den knusende kritikken som ble rettet mot Frederiksen og hennes regjering i sommerens rapport fra Minkkommissionen.

Her slås det fast at Frederiksens ordre om å avlive all mink i landet som følge av frykt for en mutert koronavariant, var ulovlig.

Beslutningen, som ble tatt i 2020 noen få måneder ut i koronapandemien, førte til at millioner av mink ble avlivet. Mange av dem befant seg på minkfarmer der det ikke var påvist smitte, og en hel næring ble avviklet.

Tidskritisk

Danmark har ikke faste valgdatoer, kun en regel om at statsministeren skriver ut valg før det har gått fire år siden forrige valg.

I tirsdagens tale til Folketinget sa Frederiksen ingenting om hvorvidt det blir valg om noen få uker. Men etterpå var hun mer åpen.

– Kanskje valget snart begynner å nærme seg. Kanskje det er nært, sa hun til mediene og la til at tidspunktet uansett er uvanlig.

– Det vil være et usedvanlig tidspunkt å avholde valg på med det som har skjedd i Østersjøen og det som skjer i Europa, sa hun.

I teorien kunne Frederiksen ventet til 4. juni neste år, men det er ikke uvanlig at en statsminister skriver ut valg før hun må. Denne gangen er det imidlertid på et tidspunkt som kommer ubeleilig både for regjeringspartiet og deler av opposisjonen.

De to tradisjonelle borgerlige partiene, Venstre og De Konservative, har hver sin statsministerkandidat, henholdsvis Jakob Ellemann-Jensen og Søren Pape Poulsen. Spesielt sistnevnte har den siste tiden vært i hardt vær som følge av diplomatiske feilskjær og avsløringer om hans eksmann, som er blitt tatt for å lyve om en rekke forhold.

Nykommere i vinden

Valget ligger også an til å bli et hardt slag for Dansk Folkeparti, som nå sliter rundt sperregrensen. Mange av velgerne har gått til det nye partiet Danmarksdemokraterne, stiftet av tidligere utlendingsminister Inger Støjberg.

Også eks-statsminister og tidligere Venstre-leder Lars Løkke Rasmussen er i vinden med sitt nye parti Moderaterne.

Ifølge en meningsmåling fra Vox ligger det an til nærmest dødt løp mellom blokkene, og ingen av dem ligger an til å få de påkrevde 90 mandatene. Det kan føre til at Moderaterne, som ikke har sagt hvilken blokk det vil støtte, kommer på vippen.

De Radikale har ennå ikke pekt på hvilken statsministerkandidat de vil støtte. Trolig vil de gå for en som ønsker samarbeid over sentrum, slik at partiet kan havne i regjering. Foreløpig er det kun Frederiksen som har åpnet for dette alternativet.

Skepsis i rød blokk

De andre støttepartiene i rød blokk, Enhedslisten og SF, er på sin side skeptiske til at det skal holdes valg nå.

– Vi står akkurat nå i en voldsom krise. Ikke bare når det gjelder det som skjer i Østersjøen med lekkasjer. Danskenes økonomi er meget hardt rammet både i forhold til energipriser og matvarepriser, sier SFs leder Pia Olsen Dyhr.

Enhetslisten er også kritisk.

– Uansett når valget kommer, så er vi klare i Enhedslisten. Vi har pusset budskapene og strøket skjortene. Men når det gjelder De Radikales ultimatum, vil jeg si at det er uklokt i en tid der vi står med så alvorlige internasjonale spenninger og en buldrende inflasjon, sier partiets politiske talsperson, Mai Villadsen, til nyhetsbyrået Ritzau.