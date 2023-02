Baby reddet i Tyrkia etter seks dager i ruinene

En baby på sju måneder er reddet fra et sammenrast hus i Tyrkia seks dager etter jordskjelvene. Men først og fremst finner redningsmannskap flere omkomne.

Tyrkiske redningsarbeidere i Adiyaman sør i Tyrkia. De må håndtere hundrevis av omkomne. Finner de noen i live, er gleden stor, men slike lyspunkter blir stadig færre.

NTB-DPA

Det melder den tyrkiske rikskringkastingen TRT søndag.

Gutten ble søndag gravd fram av redningsmannskap i Hatay-provinsen sørøst i Tyrkia. De ble klar over at barnet lå under bygningsmassene da de hørte ham gråte. Han hadde ligget i ruinene i hele 140 timer før han ble tatt hånd om.

En 35 år gammel mann ble reddet fra en sammenrast bygning i den samme provinsen etter 149 timer, ifølge TV-stasjonen.

Dødstallet etter jordskjelvene i Tyrkia og Syria har nå passert 28.000. Samtidig som enkelte fortsatt blir funnet i live, blir hundrevis av omkomne gravd fram. På mindre enn et døgn har dødstallet økt med over 3.000.