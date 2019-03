– Etter 52 år er det på høy tid at USA fullt ut anerkjenner Israels suverenitet over Golanhøydene, som er av kritisk strategisk og sikkerhetsmessig viktighet for staten Israel og stabiliteten i regionen, skriver Trump på Twitter.

FNs sikkerhetsråd har, med støtte fra USA, slått fast at Golanhøydene er ulovlig okkupert og annektert og har i gjentatte resolusjoner krevd israelsk tilbaketrekking.

Norge deler ikke Trumps syn og kommer ikke til å følge etter USA, slår utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fast.

– Norge har aldri anerkjent Israels krav på de syriske Golanhøydene, og denne posisjonen ligger fast, sier hun til NTB.

Ulovlige bosetninger

Golanhøydene er et 1.200 kvadratkilometer stort høydedrag sørvest i Syria, men store deler av området ble okkupert av Israel under seksdagerskrigen.

Israel har etablert drøyt 30 bosetninger i området, der det nå bor rundt 20.000 bosettere. Dette er i strid med Folkeretten.

«Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes», heter det i artikkel 49 i den fjerde Genèvekonvensjonen.

Syria forsøkte å gjenerobre Golanhøydene i 1973, og året etter ble det inngått våpenhvile som fortsatt overvåkes av en fredsbevarende FN-styrke.

Netanyahu takker

Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som torsdag tok imot USAs utenriksminister Mike Pompeo og ledsaget ham til Vestmuren i Jerusalems gamleby, også den okkupert av Israel i 1967, gleder seg over Trumps beslutning.

– I en tid der Iran forsøker å bruke Syria som en plattform for å ødelegge Israel, anerkjenner president Trump på modig vis Israels suverenitet over Golanhøydene, skriver Netanyahu på sin personlige Twitter-konto.

– Takk, president Trump!, legger han til.

Brudd med allierte

USAs tidligere forsvarssjef og CIA-sjef, demokraten Leon Panetta, reagerer hoderystende på Trumps utspill.

– Han har nok en gang tvitret ut en politikk som åpenbart ikke er samkjørt med våre internasjonale partnere, sier han til AFP.

Seniorforsker Helle Malmvig ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) er enig.

– Et brudd med andre alliertes linje og FNs resolusjoner, sier hun til Ritzau.

En gave til Netanyahu

– Det er vanskelig å se på president Trumps Twitter-melding som noe annet enn en gave til Israels statsminister i valgkampen, mener BBCs forsvarsanalytiker Jonathan Marcus.

Anshel Pfeffer i den israelske avisa Haaretz er enig og viser til at korrupsjonsanklagede Netanyahu sliter.

– Man trenger ikke å være konspirasjonsteoretiker for å spekulere i timingen, skriver han i en kommentar.

Pompeo-besøk

I sin årlige menneskerettsrapport droppet amerikansk UD nylig ordet «okkupert» om Golanhøydene og Vestbredden og omtalte i stedet områdene som «israelskkontrollerte».

– Dette var ingen glipp, det var en grunn til det, sa Pompeo torsdag. Han bekreftet deretter at USA ikke lenger ser på Golanhøydene som okkupert.

– Trump besluttet i kveld å anerkjenne dette hardt tilkjempede området, dette viktige stedet, som en suveren del av staten Israel, sa Pompeo under Jerusalem-besøket.