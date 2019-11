Kina kritiserer Senatets støtte til demonstranter i Hongkong

Senatet vedtok lovforslaget enstemmig og truer samtidig med å trekke tilbake den særskilte økonomiske statusen som Hongkong har. Det kan ses som kritikk mot Kinas håndtering av protestene i det delvis selvstyrte området.

De folkevalgte ble også enige om tiltak for å hindre salg av tåregass, gummikuler og annet utstyr som har blitt brukt av politi og soldater for å slå ned på demonstrasjonene som har lammet Hongkong de siste månedene.

Kina varslet mottiltak

Kina reagerer kraftig på USAs beslutning. Talsperson Geng Shuang i Utenriksdepartementet kaller lovforslaget en åpenbar innblanding i Kinas egne anliggender.

Han oppfordrer USA sterkt til å stanse lovprosessen og varsler at Kina vil gjennomføre kraftige mottiltak dersom dette ikke skjer.

Representantenes hus og Senatet må nå bli enige om ordlyden i lovforslaget før det kan vedtas og deretter signeres av president Donald Trump. Det er uklart om Trump vil undertegne forslaget.

– Lovforslaget fremstiller kriminelle handlinger som en streben etter menneskerettigheter og demokrati, sier Sheng.

Handelssamtaler i stampe

Sheng anklager Washington for å ha en skjult politisk agenda om å destabilisere Kina og Hongkong.

Vedtaket fra USA kommer i et kritisk øyeblikk i handelssamtalene mellom USA og Kina.

President Trump sa tirsdag at de to partene ikke har kommet til enighet om å avslutte handelskrigen og varslet en ytterligere økning i toll på kinesiske varer.

Handelskonflikten mellom de to landene har nå vart i halvannet år. Trump har innført toll på kinesiske varer til en verdi av 400 milliarder dollar.

50 demonstranter igjen

Demonstrantene har den siste tiden forskanset seg på Hongkongs tekniske universitet.

Politiet stormet søndag universitetet og forsøkte å spre demonstrantene med tåregass og vannkanoner. Demonstrantene svarte med bensinbomber og har satt fyr på flere innganger til universitetet.

Innen tirsdag kveld hadde 800 demonstranter, deriblant 300 mindreårige, forlatt universitetsområdet, etter at advarsler fra myndighetene om at politiet kan avfyre skudd mot demonstrantene for å fjerne dem fra området. Mange av dem er pågrepet av politiet.

Onsdag var det om lag 50 demonstranter igjen inne på universitetet.

Sanksjoner

Det amerikanske Senatets «Hongkong Human Rights and Democracy Act» legger opp til en årlig vurdering av handelsstatusen USA har innvilget Hongkong.

Lovforslaget inneholder også sanksjoner mot ledere i Hongkong og Kina som begår menneskerettighetsbrudd, inkludert utlevering av borgere til Fastlands-Kina for rettsforfølgelse. Det var forslag om en slik utlevering som utløste masseprotester i Hongkong 9. juni.