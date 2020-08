BNP raser i hele EU

Blant EU-landene er det den spanske økonomien som er blitt hardest rammet av koronapandemien. Landets BNP raste med 18,5 prosent i andre kvartal. Her står en rekke mennesker i kø for å testes for covid-19 i Vilafranca del Penedes i Barcelona-provinsen. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB scanpix