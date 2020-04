Landene teller sine koronadøde – men teller ikke likt

Så langt er det registrert minst 215.000 koronadødsfall i verden. Men de enkelte land har høyst ulike måter å telle på.

Hvor mange liv koronaviruset har tatt i verden, er uvisst. Ulike land har ulike måter å telle på. Foto: AP / NTB scanpix

NTB

Under en pandemi tar det tid å samle og analysere informasjon, påpeker ekspertene.

– Man trenger mange uker eller måneder for nøyaktig å kunne telle alle dødsfallene, sier Gilles Pison og France Mesle fra det franske demografiinstituttet INED.

At landene teller høyst ulikt, gjør ikke saken enklere.

Noen tar med sykehjem – andre ikke

Tyskland, Luxembourg, Sør-Korea og Spania tar alle som har testet positivt for covid-19, med i statistikken, uansett om dødsfallet har skjedd på sykehus eller andre steder.

Belgia inkluderer også tilfeller der den døde ikke har blitt testet. Der holder det med mistanke om smitte.

Mens Frankrike har koronadødsfall på sykehjem med i sine statistikker, har land som Kina og Iran bare telt med dem som dør på sykehus.

Det samme har Storbritannia gjort, der tallene som publiseres hver uke av det nasjonale statistikkbyrået, heller ikke inkluderer dødsfall i Skottland og Nord-Irland.

Oppjustert

Onsdag ble imidlertid den britiske dødsstatistikken oppjustert kraftig etter at virusdødsfall på sykehjem ble tatt med. De nye tallene viser at inntil 17. april hadde 21.284 personer England og Wales dødd etter å ha blitt smittet av koronaviruset. Det er 53 prosent høyere enn de 13.917 virussmittede personene som ifølge myndighetene hadde dødd på sykehus.

I Italia, som har flest døde i Europa, er bare dødsfallene på de største sykehjemmene tatt med.

I USA, som har flest registrerte koronadødsfall av alle land i verden med over 50.000 døde, varierer tellemetoden fra delstat til delstat. Mens New York tar med dødsfall på sykehjem, gjør California det ikke.

Dødsårsak registreres ulikt

Mange land skiller heller ikke mellom dødsårsak. Belgia, Storbritannia, Italia, Luxembourg, Sør-Korea og Spania inkluderer alle som har testet positivt på covid-19 i sine statistikker, selv de som har dødd av komplikasjoner som skyldes en underliggende sykdom.

Men Spania utfører svært få post mortem-tester. Dersom en person ikke var testet før han eller hun døde, blir vedkommende ikke telt med i statistikken.

Heller ikke i Tyskland skilles det mellom dem som har dødd direkte av covid-19, og dødsfall som kan skyldes underliggende sykdommer.

Andre land er mer selektive: Iran ekskluderer alle som har testet positivt, men som dør av en annen alvorlig luftveissykdom.

I USA øker tallet på klager fra folk som har mistet sine kjære, offisielt på grunn av lungebetennelse, før koronatesten ble tilgjengelig.

Beskyldes for løgn

Enkelte land har også blitt beskyldt for å lyve om sine dødsstatistikker. Særlig har USA beskyldt Iran for å skyve de reelle dødstallene under teppet.

Også Kina, der pandemien startet mot slutten av fjoråret, har blitt kritisert av flere av verdens ledere for sin håndtering av krisen. Så sent som 17. april ble de kinesiske dødstallene oppjustert hele 40 prosent.

I Wuhan ble tallet justert opp med 1.300 dødsfall. Forklaringen var at de først ikke var blitt telt med fordi personene hadde dødd hjemme.