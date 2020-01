Kvinne krever at Donald Trump avgir DNA-prøve

Advokaten til en kvinne som hevder å ha blitt voldtatt av Donald Trump på 1990-tallet, krever at presidenten avgir DNA-prøve.

President Donald Trump nekter for noensinne å ha møtt kvinnen som anklager ham for voldtekt. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Elle-spaltisten E. Jean Carroll hevder at hun ble voldtatt av Donald Trump i et prøverom i en butikk for eksklusive kvinneklær på Manhattan på midten av 1990-tallet.

Ifølge Carroll kom hun ved en tilfeldighet i snakk med Trump i butikkens undertøysavdeling, der han angivelig skulle kjøpe en gave til en kvinnelig bekjent.

Trump skal ha fulgt etter henne inn i et av prøverommene, der han ifølge Carroll trakk opp kjolen hennes, rev ned tightsen hun hadde under og voldtok henne.

Intervju

Carroll har tidligere fortalt om den angivelige voldtekten i et intervju, og hun kommer i neste måned også med en bok.

– Donna Karan-kjolen jeg hadde på meg henger fortsatt på baksiden av garderobedøren min, og den har ikke vært brukt eller vasket siden den kvelden, fortalte hun i intervjuet i juni.

Trump nektet for noensinne å ha møtt Carroll, som han anklager for å lyve.

– For det første er hun ikke min type, for det andre skjedde det ikke, sa han i et intervju med The Hill.

Saksøkte

Carroll svarte med å saksøke ham for ærekrenkelser, og advokaten hennes Roberta Kaplan krever nå at presidenten avgir en DNA-prøve for å sammenligne den med DNA-spor funnet på kjolen.

– Vi har bedt om en enkel spyttprøve fra Trump for å teste DNA, og det fins ingen gyldig grunn for ham til å motsette seg dette, sier Kaplan.

– Uidentifisert mannlig DNA-materiale på kjolen kan bevise at Donald Trump ikke bare vet hvem jeg er, men også at han overfalt meg i et prøverom hos Bergdorf Goodman og at han ærekrenket meg ved å lyve om det og svertet meg, sier Carroll i en kunngjøring.

Trumps advokater har tidligere forsøkt å stanse søksmålet Carroll har anlagt mot presidenten, men fikk ikke medhold hos en dommer på Manhattan tidligere i måneden.

