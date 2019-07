Trump langet på nytt ut mot kongresskvinner

Trump skapte oppstyr da han søndag skrev på Twitter at de fire demokratene bør reise tilbake til «de ødelagte og kriminalitetsinfiserte stedene de kom fra».

Representantenes hus i Kongressen vedtok tirsdag kveld en resolusjon som fordømmer presidentens utspill, men Trump har siden fulgt opp de verbale angrepene i flere omganger.

Under et valgkamparrangement i Greenville i North Carolina sa Trump at han har et forslag til de «hatefulle ekstremistene som ønsker å rive landet vårt ned», med henvisning til de fire kvinnene.

– La dem dra, la dem dra, la dem dra, fortsatte han.

Han refererte til de fire nykommerne i Representantenes hus, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib og Ayanna Pressley.

Spesielt Omar ble gjenstand for krass kritikk fra presidenten. Han kom med en lang rekke utspill mot kongresskvinnen, og påsto feilaktig at hun har gitt uttrykk for stolthet over al-Qaida.

Uttalelsen ble møtt med taktfaste «send henne hjem»-tilrop fra publikum.

Ellers i talen ble de etablerte mediene og spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning av Trump-kampanjens bånd til Russland nok en gang kritisert.

I tillegg snakket han igjen om ulovlig innvandring, som ser ut til å bli en sentral del av gjenvalgsstrategien.