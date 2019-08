Sammenstøt og transportkaos i Hongkong

Tåregassen hang tungt over arbeiderklassedistriktet Wong Tai sin etter nok en dag med demonstrasjoner i millionbyen.

I det travle morgenrushet ble det kaos da aktivister tok seg ned på sentrale T-banestasjoner og holdt dørene på T-banene åpne slik at togene ikke fikk gått fra stasjonene.

Det medførte lange køer og i neste omgang sporadiske sammenstøt mellom sinte pendlere og demonstranter.

– Vil ødelegge Hongkong

Hongkongs leder Carrie Lam, som sjelden har vist seg offentlig i løpet av de to månedene demonstrasjonene har pågått, fordømmer de nye protestene. Hun sier de er i ferd med å føre byen inn i en svært farlig situasjon.

– Regjeringen vil være resolutt i å opprettholde lov og orden i Hongkong og gjenopprette tilliten, sier Lam, som oppfordrer demonstrantene til å si nei til kaos og vold.

Lam fordømmer protestene og sier massedemonstrasjonene forårsaker stor uro for de fleste innbyggerne i Hongkong.

– Jeg våger å si at de forsøker å ødelegge Hongkong, sier Lam, som ble utpekt av en prokinesisk komité.

Fly på bakken

Lam viste blant annet til demonstrantenes rop om «revolusjon», som hun beskrev som en utfordring mot rammeverket «ett land, to systemer». Hongkong har vært styrt etter dette prinsippet siden området ble overført fra britisk til kinesisk styre i 1997.

Demonstrasjonene er på vei inn i sin niende uke. Mandag ble mer enn 160 flyginger kansellert på byens flyplass – en av verdens travleste – etter at luftfartsmyndighetene advarte passasjerer om potensielle forstyrrelser.

Mens noen pendlere ble irriterte over forsinkelser og kaos mandag, uttalte andre at de støtter aksjonen etter mer enn to måneder med protester for å sikre demokrati og frihet i Hongkong.

Lam går ikke av

Demonstrasjonene i Hongkong startet med protester mot en utleveringslov, men Lam påpeker at de siste ukenes demonstrasjoner har fått en annen karakter. Etter at hennes administrasjon skrinla utleveringsloven, mener hun demonstrantene opererer med «ytre motiver» rettet mot Hongkongs velstand og sikkerhet.

Hun sier hun tar fullt ansvar for problemene som har oppstått under hennes ledelse, men at hun er fast bestemt på å bli sittende til situasjonen er løst og derfor ikke har til hensikt å fratre sin stilling.

Kinas representasjonskontor har sagt at oppførselen fra demonstrantene ikke vil bli tolerert. Søndag meldte et statskontrollert nyhetsbyrå at Kina ikke kommer til å la situasjonen i Hongkong fortsette.