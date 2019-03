«USA på grensen» - ny serie i Aftenbladet

Stor etterspørsel etter narkotika i USA skaper smugling i stor stil. Det smugles mennesker og narkotika nordover grensen, og så smugles det våpen fra USA til Mexico. Dette bidrar sterkt til å destabilisere Mexico, der de voldelige narkokartellene slåss seg imellom om makt og innflytelse.

- Vi har bodd ett døgn i byen Juarez på den mexicanske siden av grensen. Det døgnet opplevde byen 19 drap. Lokale pressefolk fortalte oss at det var et rolig døgn, sier fotograf Jarle Aasland og reporter Arild I. Olsson.

Sammen har de tidligere laget serien «En reise i Trumps USA».

Narkokartell

De har vært på innsiden av narkokarteller i Mexico og har møtt både menneskesmuglere og en leiemorder. Krigen mellom de ulike kartellene tar seg opp, nå som den beryktede bandelederen El Chapo er arrestert og stilt for retten i USA.

– Trump kaller dette en krise...

- Det er i hvert fall en humanitær krise. Mer enn 10.000 personer er kommet til grenseområdet på mexicansk side med karavaner fra Mellom-Amerika. Det hoper seg opp med folk som ikke kommer inn i USA. Mange tar seg ulovlig over grensen. De fleste strander i Mexico, sier Olsson.

Aasland understreker at dette neppe er noen sikkerhetskrise for USA som nasjon, men at mange som bor nær grensen på amerikansk side, kjenner på usikkerhet på grunn av de mexicanske narkokartellene.

Blir det mur?

- Hva med Trumps mur, blir den noe av?

- Ikke uten sverdslag. Den politiske situasjonen i USA, er én ting. At det finnes områder langs grensen som er praktisk talt umulige å bygge mur på, er en annen, men det finnes andre hindere også. Lørdag kan du lese om en indianerstamme som holder til på begge sider av grensen. Skal indianerne få landet sitt delt i to av en mur? Her ligger det an til bråk, sier Olsson.

Aldri før i amerikansk historie har en president innført krisetilstand på en slik måte.

Handlingen kan danne presedens for at presidenter vil kunne erklære krisetilstand for å omgå de folkevalgte i alle mulige slags situasjoner hvor de er uenige med nasjonalforsamlingen.

- Hovedinntrykket er at vi reiste gjennom et område som holder pusten, og der enkelte tar loven i egen hånd for å beskytte lokalområdet sitt mot mexicansk krim som renner over grensen. Meningene om Trumps mur er svært delte i et USA som er mer polarisert enn noen gang, sier Aasland og Olsson.

