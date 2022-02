Kyiv holder stand, men kan ha blodige nærkamper i vente

Fredag ble Ukrainas hovedstad, Kyiv, truffet av en rekke russiske missiler før russiske styrker rykket tett inn på byen. De ukrainske styrkene slår fra seg, men nærkampene i byen kan bli blodige.

Ukrainske soldater i posisjon på ei bru i hovedstaden Kyiv.

Martin Juhl Aftenbladet/Politiken

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Natt til fredag ble Ukrainas hovedstad, Kyiv, rammet av flere russiske missilangrep. I løpet av fredag formiddag, knapt ett døgn etter at Putin innledet sin invasjon av Ukraina, sto russiske soldater i utkanten av Kyiv. I løpet av dagen kom det mange rapporter om intense kamper mellom russiske soldater og den ukrainske hæren ved flere lufthavner rundt storbyen.



– Om man fra russisk hold kan erobre disse lufthavnene, som man jo ikke klarte på invasjonens første dag, så har man mulighet til å kunne lande styrker direkte i og rundt Kyiv, fremfor å slåss seg frem på bakken, sier Steen Kjærgaard, major i det danske forsvaret og militæranalytiker ved det danske Forsvarsakademiet.



– For øyeblikket ser det ut som om disse lufthavnene er tilbake i ukrainske hender, så nå blir Russland nødt til å angripe Kyiv på bakkenivå, og det er det vi ser akkurat nå, sa Kjærgaard fredag formiddag.



Den russiske fremrykningen rundt Kyiv skjer særlig i det nordvestlige Obolon-distriktet. I det samme området delte Ukrainas myndigheter fredag ut våpen til ukrainere som meldte seg til frivillig tjeneste. Det ukrainske forsvarsdepartementet gikk fredag formiddag også ut med en oppfordring hvor de ba hovedstadens innbyggere stå klare til å hjelpe hæren ved å angripe russiske soldater med såkalte «molotov cocktails» – enkle brannbomber fremstilt av glassflasker med tennbar væske.



«Vi oppfordrer innbyggere til å opplyse oss om fiendens bevegelser og fremstille molotov cocktails til å nøytralisere fienden med», het det.



På sosiale medier deler ukrainere villig instrukser for hvordan man fremstiller disse brannbombene.



Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, har beordret en mobilisering av alle landets vernepliktige og medlemmer av reserven, som foreløpig gjelder i 90 dager. Samtidig ga han instruks om at menn mellom 18 og 60 år ikke har lov til å forlate landet, da man trenger alle våpenføre menn i kampen mot de russiske styrkene.



Ukrainas regjering forventet at Russland i løpet av fredag ville angripe hovedstaden med stridsvogner, og at fredagen ville bli krigens hittil hardeste dag. Rundt om i Kyiv sto ukrainske soldater klare til å beskyte russiske stridsvogner med panservernraketter.



Den ukrainske antakelsen viste seg også å stemme. I en video som har blitt flittig delt på sosiale medier kan man se at de russiske stridsvognene heller ikke begrenset seg til militære mål. I videoen kunne man se en russisk stridsvogn som tilsynelatende med fullt overlegg kjørte over en møtende sivil bil.



Bak rattet satt en eldre mann, og mens bilen ble fullstendig ødelagt overlevde mannen på mirakuløst vis. En annen video viser medborgere som redder den forskrekkede mannen ut av vraket.



Risiko for høye sivile tapstall

Steen Kjærgaard understreker at denne kampen om Kyiv som er i gang kan bli enormt blodig, og at slag inne i byer generelt er den verste formen for krig på grunn av risikoen for høye sivile tapstall.



– Men samtidig er det klart til forsvarerens fordel, fordi angriperen ikke klarer å danne seg et overblikk og samordne sine virkemidler på grunn av manglende orienteringsevne, sier den danske majoren.



I Kharkiv-regionen mot øst var de russiske styrkene også i ferd med å trenge seg lengre inn i Ukraina. Det kan få fatale konsekvenser, ifølge Kjærgaard.



– Da kan Kyiv bli angrepet fra flere sider. Jeg kan nesten ikke overskue konsekvensene av det, men det må vi forberede oss på.

Forsøker å avsette regjeringen

I en tale natt til fredag meldte Ukrainas president at 137 ukrainske soldater og sivile hadde blitt drept i løpet av invasjonens første dag.



Putin har selv sagt at Russlands mål er en «demilitarisering og avnazifisering av Ukraina». Samtidig sa en høytstående kilde i det amerikanske forsvarsdepartementet torsdag kveld at USA vurderer at Putin har til hensikt å «avsette regjeringen og sette inn sin egen», og at det forklarer den raske fremrykningen mot Kyiv.



I talen natt til fredag ga president Zelenskyj uttrykk for den samme holdningen:



– Ifølge våre informasjoner har fienden utpekt meg som mål nummer ett. Min familie er mål nummer to.



Videre sa han at Russland «vil tilintetgjøre Ukraina politisk ved å tilintetgjøre statsoverhodet».



Samtidig fortalte Zelenskyj at han fortsatt befant seg i Kyiv, og at familien hans også fortsatt er i landet.



– Jeg blir med mitt folk, sa han og tilføyde:



– Min familie er ikke forrædere. De er ukrainske borgere.

«Ikke tro på Russlands løgner»

Fra russisk hold meldte utenriksminister Sergej Lavrov fredag formiddag at man ikke har noen planer om å okkupere Ukraina, men at man ikke ser noen mulighet for å kunne anerkjenne den sittende regjeringen i Ukraina. Lavrov meldte også at Russland er villig til samtaler med Ukrainas ledelse, men kun dersom det ukrainske militæret først la ned sine våpen.



Ifølge det russiske nyhetsbyrået Ria sier Russland seg klar til å sende en delegasjon til Hviterusslands hovedstad, Minsk, for samtaler med Ukraina. Det har den ukrainske regjeringen også bedt om flere ganger.



Fredag ettermiddag oppfordret Vladimir Putin så ukrainske soldater til å slutte seg til den russiske hæren og styrte den ukrainske regjeringen.



Tidlig fredag kveld holdt også Nato et toppmøte, hvor man ble enige om å sende flere styrker til de østeuropeiske medlemslandene, og at flere Nato-land vil bistå Ukraina med forsvarsmateriell. I en uttalelse sier forsvarsalliansen at «ingen må la seg lure av russiske myndigheters løgner».



Videre valgte EU fredag å fryse alle private verdier i Europa tilhørende både Russlands president, Vladimir Putin, og Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov.