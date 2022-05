Over 30 skadd i uvær i Tyskland

Over 30 personer er skadd, ti av dem alvorlig, etter at minst én tornado rammet vest i Tyskland, opplyser politiet.

En bil som er skadd etter at en tornado rammet Paderborn i Tyskland.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Biler på en vei ful av bygningsrester og et nedblåst trafikkskilt i Lippstadt etter tornadoen som rammet byen fredag.

Flere lastebiler ble kastet om kull av en tornado i den tyske byen Paderborn fredag.

En tornado rammet byene Lippstadt og Paderborn i Nordrhein-Westfalen fredag kveld og forårsaket store skader, opplyser lokale myndigheter. Video i sosiale medier viser tak og store mengder bygningsrester som slynges rundt.

Politiet i Paderborn sa at 30–40 mennesker var skadd der. Fra Lippstadt er det ikke kommet meldinger om skadde personer.

– Det er kaos her nå, sa en talskvinne for politiet i Paderborn og fortalte om skadde hus og nedblåste trær.

Meteorologene varslet kraftig regn og hagl i de vestlige og sentrale delene av Tyskland fredag, etter en storm dagen før som veltet trær over veier og jernbanelinjer og oversvømmet hundrevis av kjellere.

I Lippstadt ble et kirketårn revet ned, og et hundretall mennesker ble innesperret i et badeanlegg da et tre sperret utgangen. De ble hentet ut av brannvesenet.

Politiet opplyser at to franske paraglidere mistet livet da de ble tatt av vinden i Ballenstedt sørvest for Berlin.

I Bayern ble 14 mennesker skadd da en hytte de hadde søkt tilflukt i ved innsjøen Brombach, sør for Nürnberg, kollapset i stormværet.

Uværet inntraff etter flere dager med unormalt varmt vær for årstiden. I Köln ble skolene stengt så elevene skulle få tid til å komme seg hjem.