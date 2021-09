Kreml: Putin er helt frisk

Russlands president Vladimir Putin skal isolere seg i en periode etter å ha vært i nærkontakt med koronasmittede.

Russlands president Vladimir Putin under et partimøte i Moskva 22. august.

Personer i den russiske presidentens nære krets er bekreftet koronasmittet, opplyser Kreml i en uttalelse tirsdag.

– Presidenten er helt frisk, sa Putins talsmann Dmitrij Peskov tirsdag. Han føyde til at Putin har tatt en koronatest, som var negativ. Hvor lenge Putin skal isolere seg, er ikke kjent.

Det er heller ikke klart hvem i kretsen rundt Russlands president som er blitt koronasmittet.

Putin er vaksinert mot koronaviruset. Han bekreftet under den årlige, direkte utspørringen på russisk TV i juni at han hadde fått den russiskutviklede Sputnik-vaksinen. Andre dose skal ha blitt gitt i april.

Den russiske presidenten deltok på en rekke arrangementer mandag. Han møtte russiske Paralympics-deltakere, var til stede under en militærøvelse der russiske og hviterussiske styrker trente sammen og møtte Syrias president Bashar al-Assad.

Russland er hardt rammet av pandemien. Så langt er det registrert over 7,1 millioner smittede. Det statlige statistikkbyrået Rosstat opplyste i august at det totale antallet virusrelaterte dødsfall i Russland ved utgangen av juli var over 215.000.