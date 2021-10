– Polens handlemåte kan tilsvare en utmelding fra EU

Polens grunnlovsdomstol utfordrer EU-ledelsen. Før kjennelsen i sist uke protesterte folk mot både sine egne og Russlands makthavere.

EU-strid: Polens statsminister gleder seg over at grunnlovsdomstolen i landet har avgjort at landets domstoler ikke trenger bry seg om EUs lovverk. Reaksjonen fra EU er hard. Polen risikerer at EU stanser alle utbetalinger av EU-midler.

Publisert: Publisert: Nå nettopp