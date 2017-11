Væpnede menn advarte egyptisk landsby før massakren

Den siste advarselen kom så sent som for en uke siden, forteller både egyptiske etterretningskilder og innbyggere i Al-Rawda i Nord-Sinai til nyhetsbyrået AP.

Væpnede menn drepte 305 mennesker, blant dem 27 barn, i terrorangrepet i Al-Rawda-moskeen på den urolige halvøya fredag, ifølge egyptiske myndigheter. Moskeen er mye brukt av sufier, en retning innen den islamske mystikken som er svært utbredt i Egypt.

Søndag kveld hadde ennå ingen gruppe tatt på seg ansvaret for det grufulle angrepet, men det er en utbredt oppfatning i Egypt at sufimuslimer var målet.

IS-lignende flagg

Væpnede islamister som tilhører IS' fløy i Sinai, har stemplet dem som vantro.

De skal ha advart landsbyens eldste og bedt dem om å stanse alt samarbeid med egyptiske sikkerhetsstyrker. I tillegg ble de bedt om å avlyse den sufimuslimske markeringen av profeten Mohammeds fødselsdag kommende uke.

Myndighetene har opplyst at opptil 30 væpnede menn med et svart IS-lignende flagg sto bak angrepet mot troende under fredagsbønnen.

Opprørerne hadde pekt ut moskeen som et mål for flere måneder siden, ifølge Ahmed Saqr, som er ekspert på opprøret på den egyptiske Sinai-halvøya.

Flygeblader

Det gir grunn til å stille spørsmål ved den egyptiske sikkerhetstjenestens overvåking, og om noe kunne vært gjort for å avverge grusomhetene, påpeker Saqr i et Facebook-innlegg.

Mohammed Ibrahim, en universitetsstudent fra Al-Rawda, forteller at væpnede menn flere ganger har distribuert flygeblader i landsbyen. Der ga de innbyggerne ordre om ikke å samarbeide med sikkerhetsstyrker og å avstå fra sufisme.

En annen innbygger forteller at opprørerne to ganger hittil i år har stormet boligen til landsbyens stammeleder, sjeik Hussein al-Jerirr.

– De truet ham til ikke å delta på sufisamlinger, og forrige uke kom de på motorsykler og ba innbyggerne om ikke å delta i sufiritualene, sier Mohammed Darwish (30).

Tusenvis pågrepet

Egypts hær og øvrige sikkerhetsstyrker har i flere år ført en voldsom og kostbar krig mot opprørere i småbyer, landsbyer og ørkenfjell i Nord-Sinai. Militærkampanjen har ikke dempet opprøret, og egyptiske sikkerhetsstyrker har lidd store tap.

Samtidig er flere tusen mennesker blitt pågrepet i en omfattende kampanje mot motstandere av president Abdel-Fattah al-Sisis autoritære regime. Militante og moderate islamister, menneskerettsaktivister og andre dissidenter og kritikere av Sisi er blitt rammet.

Det siste året har ytterliggående islamister bombet kirker og drept over hundre koptere i hovedstaden Kairo og andre byer. Blodbadet i Al-Rawda-moskeen var det første større angrepet på en muslimsk menighet. Det var også det dødeligste som muslimske ekstremister har utført i moderne tid i Egypt.

Sufier vil ikke tie

Sufismen har flere millioner følgere i Egypt. Selv om de er i dyp sorg etter blodbadet i Nord-Sinai, sier mange sufier at de ikke vil gi etter for trusselen fra ekstremistene som stempler dem som kjettere.

Den årlige markeringen av profetens fødselsdag skjer nøyaktig én uke etter massakren. Den planlagte feiringen i Al-Hussein-moskeen i Kairo går av stabelen som planlagt, opplyser Egypts øverste råd for sufiordener.

– Sufisme skiller seg ikke fra islam. Det er selve islam, heter det i en uttalelse fra rådet.