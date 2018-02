Klart for terrorrettssak i Stockholm

Fem personer ble drept og 14 skadd da Akilov kapret en lastebil og kjørte den nedover gågata Drottninggatan i sentrum av Stockholm 7. april i fjor. Lastebilen endte i inngangspartiet til stormagasinet Åhléns. Det var fredag ettermiddag, og gaten var full av mennesker.

Den 39 år gamle usbekiske bygningsarbeideren hadde søkt asyl i Sverige, men fått avslag. Angrepet var en hevnaksjon, ifølge tiltalebeslutningen mot Akilov.

– Handlingen kunne skade Sverige alvorlig og hadde som formål å skape alvorlig frykt hos landets befolkning, heter det.

Vil ha livstid

Tingretten i Stockholm har lagt opp til en omfattende rettssak med et strengt sikkerhetsopplegg. Rettssaken vil vare til 9. mai. Det sjefrådmann Ragnar Palmkvist som skal dømme i saken sammen med en meddommer og fire lekmenn.

Påtalemyndigheten vil legge ned påstand om at Rakhmat Akilov blir fengslet på livstid og utvist fra landet.

Tre dager av rettssaken er viet forklaringen til Akilov, som tar plass i vitneboksen 20. februar.

Over 9.000 sider med etterforskningsmateriale skal gjennomgås, og over 100 personer er ventet å vitne i den omfattende saken.

Håp om svar

Politiet har avdekket flere tegn på at den 39 år gamle usbekeren gjennomgikk en radikaliseringsprosess før angrepet. Men hvorfor han ble radikalisert, har etterforskerne ikke funnet svar på.

I avhør skal Akilov kun ha forklart at han var opprørt fordi han mente at Sverige deltok i en global koalisjon mot IS, noe han ønsket å stanse. Det er håp om at rettssaken kan gi nye, viktige svar på dette.

Fredag ble en gransking som nyhetsbyrået TT har gjennomført sammen med Radio Free Europe/Radio Liberty offentliggjort. Kartleggingen viser at Akilov hadde en rekke krypterte kontakter på sin telefon, og mye taler for at disse er identiske med IS-ledere fra Tadsjikistan som opererer i Irak og Syria, ifølge granskerne.

Chattet om angrep

Etterforskningen har avdekket at 39-åringen i flere chattesamtaler tilbød seg å gjennomføre et terrorangrep i Stockholm på vegne av IS. I forkant av angrepet skal han ha fotografert både Drottninggatan, Hötorget og Sveavägen. Påtalemyndigheten har også bilder der Akilov tilsynelatende studerer Drottninggatan nøye.

Dagen før angrepet googlet han søkeordene «ut av bilen» og «hoppe ut av bilen» og «ut av bilen hvis du ikke vil dø». Bare noen timer før angrepet skal han dessuten ha spilt inn en film på sin mobil der han sier «det er på tide å drepe». Deretter stjal han lastebilen som ble brukt i angrepet.

Fakta om angrepet i Stockholm

Rakhmat Akilov (39) fra Usbekistan ble pågrepet 7. april 2017 etter å ha kjørt en kapret lastebil inn i den travle gågata Drottninggatan i sentrum av Stockholm, før den endte i inngangspartiet til varehuset Åhléns på hjørnet av Mäster Samuelsgatan.

Fem mennesker ble drept og 14 såret. Tre av ofrene døde på stedet mens to døde på sykehus.

Akilov forsøkte ifølge politiet å detonere en hjemmelaget sprengladning som forårsaket brann i butikklokalene, før han flyktet fra stedet.

Akilov ble pågrepet seks timer senere i Märsta 40 kilometer nord for Stokholm. Han tilsto ugjerningen allerede i første fengslingsmøte.

39-åringen søkte asyl i Sverige i 2014, men fikk avslag i 2016. Etter avvisningsvedtaket gikk han under jorden, og han ble etterlyst i februar 2017.

(NTB)