Trump og Obama på hver sin valgkampturné

USAs 44. og 45. president reiser nå rundt i landet på hver sin kant for å forsøke å samle så mange stemmer som mulig for sine partier. Dermed ligner sluttspurten i mellomvalget på en duell mellom de to politiske og retoriske motpolene.

Republikanernes kontroll over Kongressen er det som står på spill. Sikrer Demokratene seg kontroll over ett eller begge kamre, kan det bli vanskelig for Trump å få gjennomslag for sin politikk. Mange ser på valget som en folkeavstemning om den svært ukonvensjonelle presidenten.

Trump har en svært hektisk timeplan i helgen. Presidenten holdt to valgkampmøter fredag, i henholdsvis West Virginia og Indianapolis. Han overnattet i Indianapolis før han fortsetter turneen lørdag. Da er det planlagt valgmøter i Montana og Florida.

Valgmøtet i Florida er det andre på kort tid, Trump holdt valgmøte i delstaten også onsdag.

Obama tilbake

Obama har hatt en tilbaketrukket rolle etter at han avsluttet sin presidentperiode, men fredag var han tilbake på den politiske arenaen og deltok på valgkampmøter i Florida og Georgia.

Søndag skal han i ilden igjen i hjembyen Chicago, og han stiller også opp i Indiana, der den demokratiske senatoren Joe Donnelly kjemper for å beholde plassen.

Mellomvalget i USA går av stabelen tirsdag. Det skal velges 435 representanter til Representantenes hus, det ene av to kamre i Kongressen. I tillegg er drøyt en tredel av representantene i Senatet på valg.

Meningsmålingene tyder på at Demokratene har gode sjanser til å ta kontroll over Representantenes hus. Republikanerne antas å beholde kontrollen over Senatet.

Hat og vold

Valgkampinnspurten skjer bare en uke etter at en gjerningsmann som skal ha gitt uttrykk for hat mot immigranter og jøder, drepte elleve personer i en synagoge i Pittsburgh. Like før ble en fanatisk Trump-tilhenger pågrepet i Florida, tiltalt for å ha sendt omkring 15 hjemmelagde bomber til profilerte Trump-kritikere, blant dem Barack Obama.

USA går gjennom en periode med dyp nasjonal splittelse og en politisk temperatur på kokepunktet. Trumps kritikere mener at presidenten har skapt en atmosfære som har bidratt til å hisse opp de to angriperne.

Obama forklarte sin gjeninntreden i politikken under et valgmøte i Georgia fredag.

– Jeg er her av en enkel grunn, for å be dere om å stemme. Konsekvensene av at folk sitter hjemme er store fordi Amerika står ved et veiskille. Det er selve nasjonens karakter som står på stemmeseddelen, sa han.

Økonomien

På fredagens møter var den positive utviklingen i økonomien blant Trumps hovedargumenter. Tall lagt fram fredag viste at det var skapt 250.000 arbeidsplasser i oktober. Arbeidsledigheten er fortsatt lav, og lønningene stiger.

– Alle er begeistret for sysselsettingstallene – 250.000 nye arbeidsplasser i oktober. Lønningene stiger også. Wow, skrev Trump på Twitter tidlig lørdag.

Presidenten hamrer også inn sitt budskap om immigrasjon, blant annet med påstander om at USA står overfor en «invasjon» av migranter. Påstandene rimer dårlig med statistikk som viser at den ulovlige innvandringen til USA er nede i en firedel av det den var i 2000.

Trump har beordret tusenvis av soldater til USAs grense mot Mexico, mens en karavane med noen få tusen fattige migranter beveger seg langsomt mot området.

Migrantfrykt

Han har også kunngjort at det skal opprettes «teltbyer» der personer som søker politisk asyl skal interneres, og har hevdet at han har myndighet til å stanse praksisen med å gi statsborgerskap til alle som er født på amerikansk jord – en praksis som til nå var ansett som garantert av USAs grunnlov.

Nyhetsmagasinet Newsweek har fått tilgang til dokumenter som viser at etterretningstjenesten ikke regner med at det er noe stort innslag av kriminelle gjengmedlemmer blant migrantene. Ifølge magasinet antar også myndighetene at bare et fåtall av dem som er med i karavanen faktisk vil klare å nå fram til grensen.

– Mange gjengmedlemmer og en del svært dårlige folk er blandet inn i karavanen, skrev Trump på Twitter i forrige uke.

Redselspropaganda

Obama kritiserte Trumps bruk av soldater, som han omtalte som «et politisk stunt» som bidrar til å gjøre folk sinte og opphissede.

– Det er en konstant spredning av redselspropaganda for å distrahere fra det som faktisk skjer, sa Obama.

Trump på sin side mener Demokratene ikke klarer å bekjempe kriminalitet og vil svekke økonomien.

– En republikansk Kongress betyr flere arbeidsplasser og mindre kriminalitet, sa han på valgkampmøtet i Indianapolis, og hevdet at en seier til Demokratene vil føre til en «kriminalitetsbølge».