Medier: Tyrkisk politi søker etter Khashoggis levninger utenfor Istanbul

Natt til fredag utvidet politiet i Tyrkia etterforskningen av Khashoggi-saken til også å gjelde skogsområdet Belgard nord for Istanbul og byen Yalova, 90 kilometer sørøst for Istanbul, får Reuters opplyst fra to anonyme kilder i det tyrkiske politiet.

Nyhetsbyrået får også opplyst at det er etterforskningen som har ført til at politiet mistenker at levningene av den antatt døde journalisten er i disse områdene. Anonyme tyrkiske kilder hevder han ble drept og partert.

Sky News sitter på de samme opplysningene, og melder at etterforskere skal ha sporet biler som forlot konsulatet den dagen journalisten forsvant.

Nyhetsbyråets kilder opplyser også at etterforskerne har hentet «mange prøver» fra undersøkelsene i det saudiarabiske konsulatet og den saudiarabiske konsulens residens. Disse skal gjennomgås og analyseres, med tanke på å påvise spor av Khashoggis DNA.

Khashoggi forsvant for over to uker siden da han gikk inn i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul. Torsdag opplyste USAs president Donald Trump at det ser ut til at journalisten er død.

Saudi-Arabia nekter for å ha noe med Khashoggis forsvinning å gjøre.