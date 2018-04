Pulitzerpris til New York Times og Washington Post for Trumps mulige Russland-forbindelser

New York Times og Washington Post får Pulitzerprisen for nasjonal journalistikk, for sitt arbeid om president Donald Trumps mulige forbindelser til Russland. De to avisene har publisert en rekke saker om koblinger mellom russiske tjenestemenn og Trumps valgkamp i 2016, og sakene førte til Robert Muellers pågående etterforskning om Russland påvirket det amerikanske presidentvalget.

New York Times og The New Yorker får begge Pulitzerpris for arbeid i offentlighetens interesse, for sine avsløringer om Hollywood-mogulen Harvey Weinstein, som anklages for overgrep.

De to avisene publiserte hver sine saker om den mektige filmprodusenten Harvey Weinstein, der det kom fram at Weinstein over flere tiår hadde blitt anklaget for overgrep og seksuell trakassering av en rekke kvinner.

Prisen ble tildelt New York Times' Jodi Kantor og bidragsyter i New Yorker, Ronan Farrow.

Weinstein-sakene var med på å gi liv til metoo-bevegelsen som rettet søkelys på seksuell trakassering i en rekke bransjer.