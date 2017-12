Aftonbladet: Politibil sprengt i Malmö

– Det var en kraftig eksplosjon ved politistasjonen ved Värnumstorg i den nordlige delen av Malmö. Nå sperrer vi av et større område og venter på at stedet skal undersøkes, sier politiets pressetalsmann Fredrik Bratt til Aftonbladet.

En enslig gjerningsmann skal ha blitt sett løpende bort fra stedet like før eksplosjonen.

Politiet fikk melding om eksplosjonen klokken 19.25.

Et øyenvitne forteller til Aftonbladet at han satt i leiligheten sin på andre siden av gaten for der politibilen sto da han hørte et kraftig smell mens leiligheten ble opplyst av et sterkt lys.

– Det var latterlig kraftig, og det ryker fortsatt fra panseret på bilen, sier naboen som ikke rakk å se om noen løp fra åstedet.