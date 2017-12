Politibil sprengt i Malmö - to pågrepet

Svensk politi opplyser at begge personene er i 20-årene og ble pågrepet i nærheten av åstedet, melder nyhetsbyrået TT fredag kveld.

Politibilen sto parkert utenfor en politistasjon i den sørsvenske byen da en eksplosjon rev opp panseret på den like før klokka 19.30. Til alt hell ble ingen personer skadd.

– Det var en kraftig eksplosjon ved politistasjonen ved Värnhemstorget i den nordlige delen av Malmö. Nå sperrer vi av et større område som skal undersøkes, sier politiets pressetalsmann Fredrik Bratt.

– Det er et angrep på hele rettssystemet når man sprenger en politibil på denne måten, sier distriktspolitisjef Andy Roberts til Aftonbladet.

Et øyenvitne forteller til Aftonbladet at han satt i leiligheten sin på den andre siden av gaten for der politibilen sto da han hørte et kraftig smell mens leiligheten ble opplyst av et sterkt lys.

– Det var latterlig kraftig, og det ryker fortsatt fra panseret på bilen, sier naboen som ikke rakk å se om noen løp fra åstedet.