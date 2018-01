Tyrkia rykker fram i krigen mot kurdere i Syria

Flere hundre tusen mennesker bor den kurdiskkontrollerte enklaven Afrin, mange av dem flyktninger fra andre deler av det krigsherjede Syria.

Tyrkia innledet for én uke siden en storstilt bakke- og luftkrig mot USA-støttede YPG, som Ankara har stemplet som en terrorgruppe. President Recep Tayyip Erdogan har truet med å utvide offensiven østover og sende soldater til den kurdiskkontrollerte byen Manbij, som YPG med USAs støtte erobret fra IS.

Den tyrkiske invasjonen i Syria har ført til en ytterligere forverring i forholdet mellom de to NATO-allierte. Erdogan hevdet i helga at USA har forsikret ham om at de vil slutte å sende våpen til YPG.

Viktig ås

Etter flere dager med dårlig sikt på grunn av regn og tåke utnyttet tyrkiske kampfly og stridsvogner søndag klarværet over Afrin. Etter voldsomme kamper og luftangrep erobret tyrkiske soldater og allierte opprørere bakketoppen Bursayah fra den syriskkurdiske YPG-militsen.

Det tyrkiske militæret opplyser at deres soldater tok Bursayah med støtte fra allierte syriske krigere, luftangrep, kamphelikoptre, væpnede droner og haubitser. Erobringen bekreftes også av eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Åsen er strategisk viktig fordi den skiller Afrin fra den tyrkisk-kontrollerte syriske byen Azaz og gir fri sikt til Afrin.

17 drepte barn

Afrin-området er blitt rammet av omfattende tyrkiske angrep siden offensiven startet for ni dager siden.

SOHR sier de har kunnet dokumentere at minst 51 sivile er drept i den tyrkiske offensiven. Blant ofrene var 17 barn og åtte mennesker fra samme familie. I tillegg har SOHR telt 66 drepte YPG-krigere og 69 drepte syriske opprørere som støttes av Tyrkia. Tyrkia har opplyst at de har mistet 20 egne soldater og allierte krigere.

Ødelagt tempel

SOHR opplyser at luftangrep søndag rammet i nærheten av Afrins dam for andre gang siden offensiven startet. Det kom ingen umiddelbare meldinger om skader på demningen, som gir vann og elektrisitet til enklaven.

De tyrkiske luftangrepene har også påført store skader på et oldtidstempel i Afrin, ifølge SOHR, YPG og regjeringen i Damaskus.

Søndag sprengte en kvinnelig YPG-kriger seg selv og ødela en tyrkisk stridsvogn sørvest i Afrin, opplyser militsen selv.

Dropper Sotsji-møte

Myndighetene i den selvstyrte kurdiske regionen i Syria bekreftet søndag at de ikke vil delta på den store fredskonferansen i regi av Russland, Tyrkia og Iran i Sotsji.

Årsaken er situasjonen i Afrin, noe som tyder på at den tyrkiske offensiven har forverret de allerede elendige utsiktene til en politisk løsning på krigen i Syria.

Konferansen ved Svartehavet starter mandag, trolig også uten brorparten av den syriske opposisjonen.