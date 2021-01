Trump-demonstranter stormet Kongressen - skal ha brukt kjemisk stoff mot politiet

Trump-tilhengere angrep onsdag kongressbygningen i Washington, etter at presidenten talte til dem foran Det hvite hus tidligere på dagen.

Politiet brukte våpen for å få kontroll inne i Kongress-bygningen. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Donald Trump har senere stått fram på tv og bedt demonstrantene gå hjem. Han understreker fortsatt at han er presidentvalgets vinner, og at seieren er stjålet fra ham.

Etter det trakk mange av demonstrantene seg tilbake. Folkemengden er tynnet kraftig ut. Samtidig flytter politiet folk vekk fra bygningen.

En av demonstrantene er skutt. Ifølge amerikanske medier skal hun være død av skadene. Et øyenvitne inne i kongressbygningen forteller at kvinnen ble skutt i nakken av politi eller sikkerhetsstyrker.

Ifølge CNN skal flere politifolk være skadet i kampene med Trump-tilhengerne. Minst én så alvorlig at vedkommende er sendt til sykehus.

Noen av demonstrantene har klatret opp på bygningen. Vinduer er knust. Politiet har skutt tåregassgranater. Debatten i Kongressen er satt på vent inntil videre og de folkevalgte er gått i dekning.

Tok seg inn

Demonstranter tok seg inn i bygningen. De inntok Senatet og kontorlokaler.

Washingtons politisjef sier at demonstrantene tok et kjemisk middel i bruk for å ta seg forbi politiet og inn i kongressbygningen onsdag.

Demonstrasjonene begynte fredelig, men eskalerte etter at mengder av Trump-tilhengere gikk mot kongressbygningen etter Trumps tale ved Det hvite hus tidligere på dagen.

Det er både amerikanske flagg og delstatsflagg å se, men også naziflagg og andre ytre høyre-symboler. Det er også kristenfundamentalister blant demonstrantene. En håndfull av dem er i bønn foran kongressbygningen.

Samtidig tynnes folkemengden ut. Flere har forlatt området.

Portforbud

De folkevalgte skal i kveld og i natt, norsk tid, egentlig godkjenne opptellingen av valgmannsstemmene som fastsetter resultatet av presidentvalget.

Borgermesteren i Washington har innført portforbud fra klokka 18 lokal tid, altså midnatt i Norge. Mange bygninger i sentrum av den amerikanske hovedstaden er barrikadert.

Slagordet "Okkuper Washington" er i bruk på sosiale medier. I tillegg til nasjonalgarden i District of Columbia, er nasjonalgardene fra Virginia og Maryland kalt inn.