Flere amerikanere skylder på USA enn på utlandet for koronakrisen

Flere amerikanere legger skylden for koronakrisen i USA på amerikanske myndigheter enn på andre land, i strid med Donald Trump som skylder på Kina.

Tusenvis av amerikanske flagg ble i høst satt opp ved National Mall i Washington til minne om de over 200.000 menneskene med covid-19. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

Tilhengere av USAs president Donald Trump ventet på ham utenfor Walter Reed-sykehuset før han ble utskrevet etter å ha blitt innlagt med covid-19. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB

President Donald Trump på vei ut av sykehuset etter å ha blitt behandlet for covid-19. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

Det går fram av en meningsmåling av University of Chicago som ble gjort før president Trump fredag 2. oktober testet positivt for viruset og ble lagt inn på sykehus.

Trump har lenge nedtonet pandemiens alvor og effekten den har hatt i USA, mens han har lagt skylden for viruset på Kina og andre land.

Selv om mange fordeler skyld på flere, og selv om det er et klart skille mellom demokrater og republikanere, mener 56 prosent av amerikanerne at USAs myndigheter har en betydelig del av ansvaret.

Til sammenligning legger 47 prosent mye av ansvaret på andre land, og 39 prosent sier det samme om Verdens helseorganisasjon WHO.

Manglende tillit

– Det reflekterer en mangel på tillit til måten myndighetene har håndtert situasjonen, sier Austin Wright ved University of Chicago.

Over 1 million mennesker, hvorav over 211.000 i USA, har hittil dødd av viruset, og Trump har lagt all skyld for spredningen av viruset på Kina, der det oppsto, og på WHO for utilstrekkelig respons.

Etter hvert som valget nærmer seg der han håper å bli gjenvalgt, har han trappet opp kritikken av Kina og kunngjort at USA trekker seg fra WHO og stanser finansieringen av organisasjonen på grunn av Kinas angivelige påvirkning.

Demokratene mest kritisk til Trump

Målingen viser at særlig demokrater mener at USAs regjering er ansvarlig for situasjonen, mens republikanere i større grad legger skylda på andre.

Blant demokratene er det 79 prosent som sier at USAs myndigheter har en stor del av skylda, mens 37 prosent sier at andre land bærer en del av skylda, og 27 prosent sier det samme om WHO.

Hos republikanerne er det 38 prosent som sier at USAs regjering er ansvarlig, mens 60 prosent skylder på andre land og 55 prosent på WHO.

Støtter Trump

Ralph Martinez, som er butikkeier i Fort Worth i Texas og kaller seg republikaner, sier at han ikke vet om noen regjering ville håndtert viruset bedre og avviser kritikken av Trump for å ha nedtonet alvoret.

– Det er ærlig talt et åpent spørsmål. Det er det samme for meg hvem som styrer, men jeg mener alle gjør det de mener er best for alle. Men hvor mye kan de egentlig gjøre, sier 67-åringen.

Han roser også Trump for å ha sagt at han ikke ville skape panikk, og han husker hvordan folk i begynnelsen gikk fra konseptene i jakten på toalettpapir og papirhåndklær da de forsto at viruset ville fortsette.

Kritisk til Trump

Nathan O'Neill i Virginia, en 38 år gammel demokrat, sier at landet er på rett spor nå, men at myndighetene i starten reagerte altfor sent.

– Jeg mener de skulle ha tatt det langt mer alvorlig tidligere, selv om de var hemmet av mangel på informasjon fra Kina og WHO. Men de burde ha vært for munnbind langt tidligere, sier han.

– De skulle ha fortalt oss fra begynnelsen hvor alvorlig dette var. I stedet sa de at det ville bli bra, og at vi ikke ville bli berørt. Det kommer til å ramme deres troverdighet, sier O'Neill, som kjenner minst én person som fikk viruset, men som kom seg igjen.

Amerikanere først

Målingen viser også at et flertall mener at USA må spille en viktig rolle i utviklingen av en vaksine mot viruset, men mange mener også at andre land, både Kina og i Europa, har en rolle å spille.

Men om USA utvikler en vaksine først, mener seks av ti at amerikanerne bør få tilgang først, selv om det betyr at færre folk i andre land blir vaksinert.

Dette synspunktet er mest utbredt blant republikanerne. 70 prosent mener at vaksinen må forbeholdes amerikanerne, men dette synet deles også av halvparten av demokratene.

Og dette gjelder selv om rundt halvparten av republikanerne sier at de ikke har tenkt å la seg vaksinere.

65 prosent av dem som vil vaksinere seg, mener at en amerikansk vaksine må reserveres for amerikanere, men det mener også 56 prosent av dem som ikke vil ta vaksinen.

– Sjokkerende

Wright sier at dette er både overraskende og slående.

– Noe som virkelig er slående, er hvor sjokkerende få mennesker i USA som er villig til å ta vaksinen. Slående er også den åpne motviljen mot å gi vaksinen til andre land. Og dette er mer påtakelig blant republikanerne, trass i at flest republikanere sier de ikke har tenkt å ta vaksinen selv, sier han.

Åtte av ti, både republikanere og demokrater, mener at USA må spille en viktig rolle i å utvikle en vaksine. 57 prosent sier det samme om WHO, 55 prosent om europeiske land og 51 prosent om Kina.

Men til spørsmålet om andre land, er det også et skille mellom partiene. 75 prosent av demokratene og bare 39 prosent av republikanerne ser for seg en viktig rolle for WHO.

62 prosent av demokratene og 41 prosent av republikanerne mener Kina bør spille en rolle, mens forskjellen er mindre når det gjelder europeiske land – 64 prosent av demokratene og 50 prosent av republikanerne.